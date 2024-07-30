Ветряные и солнечные установки обошли ископаемое топливо в энергетике ЕС

По итогам первого полугодия на ветряные установки и солнечные панели пришлось 30% электроэнергии, выработанной в ЕС. По данным Ember, эти источники выработали 385,6 ТВт•ч, в то время как от ископаемых источников Европа получила 343,5 ТВт•ч. В первом полугодии 13 странам ЕС впервые удалось получить больше электроэнергии от ветра и солнца, чем от угля, нефти и газа. Среди них Германия, Бельгия, Нидерланды и Венгрия.