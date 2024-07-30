Украина назвала условие возобновления транзита российской нефти

По его словам, Киев готов решать «возможные проблемные вопросы», и гарантирует бесперебойный транзит нефти от всех компаний, на которые не распространяются западные или украинские санкции. Замглавы ведомства сообщил, что Украина не препятствовала поставкам от других российских производителей и остается надежным партнером ЕС в сфере транзита нефти.