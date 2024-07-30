Российский рынок венчурных инвестиций продолжает съеживаться

Более четверти сделок (28%) ориентированы на масштабирование бизнеса. Дмитрий Калаев, директор акселератора Фонда развития интернет-инициатив, объясняет это большим спросом на зрелые продукты — фактически не остается ресурсов на новые, говорит он. Вместе с тем в целом замедление исследований и разработок и запуска новых продуктов ведет к снижению конкурентоспособности как в конкретной отрасли, так и в отношении венчурной российской экосистемы, говорит основатель Dsight Арсений Даббах. По мнению Кирилла Тюрчева, эксперта Российской кластерной обсерватории ИСИЭЗ ВШЭ, инвесторы ушли в режим «ожидания», а самые смелые ищут стартапы, которые уже имеют готовый продукт, а не ищут деньги на его разработку. Опасность этого заключается в том, что стартапы будут искать источники инвестиций в других странах, говорит он.