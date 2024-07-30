Российский рынок венчурных инвестиций продолжает съеживаться

Венчурный рынок в РФ в первой половине 2024 года продолжил падать: объем инвестиций в стартапы снизился в годовом выражении на 18%, с $33 млн до $27 млн, количество сделок уменьшилось на 9%, c 64 до 58 единиц. Падение происходило и на глобальном венчурном рынке, однако втрое медленнее (минус 6%, до $153 млрд). Снижение эксперты объясняют сжатием предложения и несоответствием ожиданий стартапов и инвесторов. «Рынок пока переживает трансформацию, из-за чего инвесторы пока аккуратно распределяют свои ресурсы», — говорится в отчете.
В структуре венчурных инвестиций продолжает расти доля «бизнес-ангелов» (инвестируют небольшими чеками): за год в общем объеме инвестиций она увеличилась с 42% до 60%.
Доля корпораций и корпоративных фондов незначительно сократилась (с 18% до 16%), частных фондов — уменьшилась более чем вдвое (с 36% до 16%). На госфонды пришлось 2% в общем объеме инвестиций против 4% годом ранее. В октябре 2023 года зампред ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко сообщал, что набсовет госкорпорации в ближайшие два-три года направит на венчурные инвестиции 50 млрд руб.— сумму, кратно большую нынешнего объема всего рынка. Рынок ожидал в 2024 году роста госвложений в стартапы, но пока не дождался. Дефицит профессиональных инвесторов определяет специфику российского рынка — на нем преобладают сделки ранних этапов (pre-seed и seed).
С начала года не было зафиксировано ни одной сделки со стороны иностранных инвесторов, они перестали вкладываться в отечественные стартапы со второго квартала 2023 года из-за рисков вторичных санкций. Что касается отечественных инвесторов, то они переориентируются на дивидендную модель. Это приводит к росту числа технологических IPO и стимулирует интерес к pre-IPO (привлечение зрелыми стартапами инвестиций через размещения своих акций на специализированных инвестплатформах, сумма сделок — более $1 млн).
Изменилось и поведение стартапов — они стали реже заниматься разработкой новых продуктов и сфокусировались на оптимизации проектов: 68% сделок преследуют эту цель.
Более четверти сделок (28%) ориентированы на масштабирование бизнеса. Дмитрий Калаев, директор акселератора Фонда развития интернет-инициатив, объясняет это большим спросом на зрелые продукты — фактически не остается ресурсов на новые, говорит он. Вместе с тем в целом замедление исследований и разработок и запуска новых продуктов ведет к снижению конкурентоспособности как в конкретной отрасли, так и в отношении венчурной российской экосистемы, говорит основатель Dsight Арсений Даббах. По мнению Кирилла Тюрчева, эксперта Российской кластерной обсерватории ИСИЭЗ ВШЭ, инвесторы ушли в режим «ожидания», а самые смелые ищут стартапы, которые уже имеют готовый продукт, а не ищут деньги на его разработку. Опасность этого заключается в том, что стартапы будут искать источники инвестиций в других странах, говорит он.
Говоря о снижении госинвестиций в венчур, господин Калаев отмечает, что сегодня государство перераспределяет ресурсы в пользу армейских потребностей, приоритет инноваций снижается. В свою очередь, господин Тюрчев называет две причины: это отсутствие свободных госденег, которыми можно было бы «залить» венчурный рынок, и то, что стартапы, которые их все же получают, из-за их специфики не привлекают иностранных инвестиций и просто не видны на рынке.