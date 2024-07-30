Правительство просит назначить надзирающий за ЦБ орган при работе с цифровыми рублями

Правительство предложило определить контролирующий орган для надзора за соблюдением Банком России требований антиотмывочного законодательства при его работе в качестве оператора платформы цифрового рубля. Это отмечено в проекте отзыва правительства на законопроект о внесении изменений в 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ). Документ оказался в распоряжении редакции «Ведомостей», и его подлинность подтвердилась источником в правительстве.
Нынешняя редакция поправок в 115-ФЗ предусматривает, что контроль за соблюдением ЦБ требований антиотмывочного законодательства в роли оператора платформы цифрового рубля будет осуществляться его же структурным подразделением, ответственным за внутренний аудит. Однако правительство высказывает опасения, что это может подорвать принципы объективности и открытости при проведении контрольно-надзорных мероприятий, и рекомендует пересмотреть данный момент.
Банк России начал разработку цифрового рубля в 2021 году. С 15 августа 2023 года стартовал эксперимент по использованию этой новой валюты в реальных условиях.
В пилотный проект вошли 13 банков, среди которых Альфа-банк, Дом.рф и ВТБ. На начальном этапе регулятор тестирует открытие электронных кошельков в цифровых рублях, выполнение переводов между клиентами и оплату товаров и услуг. В начале 2024 года к пилотному проекту присоединились еще около 20 банков.
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Виктория Воропаева.