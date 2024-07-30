Правительство просит назначить надзирающий за ЦБ орган при работе с цифровыми рублями

Правительство предложило определить контролирующий орган для надзора за соблюдением Банком России требований антиотмывочного законодательства при его работе в качестве оператора платформы цифрового рубля. Это отмечено в проекте отзыва правительства на законопроект о внесении изменений в 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ). Документ оказался в распоряжении редакции «Ведомостей», и его подлинность подтвердилась источником в правительстве.