Потребнастроения омрачили инфляция и удорожание кредитов

На этом фоне склонность респондентов к потреблению в июле несколько увеличилась. Доля домохозяйств, предпочитающих тратить свободные деньги на покупку дорогостоящих товаров, а не сберегать их, выросла до 31,5% (на 1,3 процентного пункта (п. п.) за месяц и 1,8 п. п.— за год). Доля тех, кто предпочитает откладывать, почти не изменилась — 51,6% (минус 0,2 п. п. и плюс 0,2 п. п. соответственно), оставаясь ниже среднего значения за период с 2016 года (54,2%). При этом на фоне роста процентных ставок по вкладам в июле респонденты заметно чаще, чем в июне, сообщали, что предпочитают хранить деньги на счете в банке. Доля таких ответов среди опрошенных достигла 46% (плюс 4 пункта за месяц и 7 — за год), достигнув максимума с июня 2014 года.