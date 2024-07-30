По новому счету: эксперт раскрыла, как после роста ключевой ставки наиболее выгодно открыть вклад

А вот в Совкомбанке 20% годовых можно получить только по вкладу на срок не менее трех лет и только лишь владельцам карты Халва. Если же этой карты у вас нет, то ставка автоматически снижается на 1%. По этому же вкладу, если вы хотите открыть его на срок менее трёх лет и у вас нет карты Халва, ставка будет существенно ниже, начиная от 15,6% по вкладу от 50 тысяч рублей на 2 месяца.