По новому счету: эксперт раскрыла, как после роста ключевой ставки наиболее выгодно открыть вклад

Однако далеко не все банки предлагают вклады по ставке, существенно выше ставки рефинансирования, отмечает она.
Большинство банков придерживается консервативной стратегии и предлагают вклады по ставкам, близким к ключевой, или даже ниже.
По словам эксперта, самые высокие ставки по вкладам — в Совкомбанке — 20% годовых, в банке ВТБ — 19,1% и Ак Барс Банке — 19% годовых.
Немногим выше ключевой ставки предлагают процент по вкладам Газпромбанк, Свой банк и Абсолют Банк — 18,5%.
Сбер предлагает вклад «Лучший процент» на девять месяцев под 18% годовых. Той же политики по вкладам придерживаются Т-банк, Банк Санкт-Петербург, Яндекс Банк, Металинвестбанк — 18%.
Как подчеркивает Сазанова, при выборе вклада следует учитывать, что банки вводят те или иные ограничения для вклада по максимальной ставке, а также вводят дополнительные условия.
Как правило, вкладчику необходимо либо купить дополнительный пакет услуг, как в Ак Барс Банке, либо открыть вклад строго на девять месяцев, как в Сбербанке, либо положить в банк не менее 50−100 тысяч рублей.
В Металлинвестбанке вклад под 18% годовых можно открыть на срок до трёх лет, а первоначальная сумма должна составлять не менее 10 000 рублей.
А вот в Совкомбанке 20% годовых можно получить только по вкладу на срок не менее трех лет и только лишь владельцам карты Халва. Если же этой карты у вас нет, то ставка автоматически снижается на 1%. По этому же вкладу, если вы хотите открыть его на срок менее трёх лет и у вас нет карты Халва, ставка будет существенно ниже, начиная от 15,6% по вкладу от 50 тысяч рублей на 2 месяца.
«Такая политика банков по вкладам объясняется тем, что вследствие роста ключевой ставки, они должны выдавать кредиты также по более высоким ставкам», — говорит Сазанова.
Прогнозируя спад спроса на заемные средства, банки не торопятся привлекать средства вкладчиков под высокий процент на длительный срок.
Ведь если ключевая ставка через некоторое время будет снижена, то банки смогут снизить ставки только по вновь открываемым вкладам, а также по накопительным счётам.
По вкладам, выданным ранее, банки не имеют права снижать ставки, а значит себестоимость привлечённых ресурсов для них окажется высокой, что будет негативно влиять на прибыль банка, объяснила эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева