От ФАС ждут информации о тарифах в режиме реального времени

Как поясняют «Ъ» в ведомстве, сейчас идет перенос на платформу «Гостех» функционала, обеспечивающего сквозной процесс установления тарифов в сфере связи. В него входят этапы от подготовки тарифной заявки до принятия тарифного решения и его публикации. В 2024—2025 годах этот функционал планируется распространить на отрасли водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроэнергетики, обращения с твердыми коммунальными отходами. Отметим, что единый «тарифный онлайн-калькулятор» и необходимая для его работы цифровизация могут существенно изменить модель работы регулируемых отраслей, в том числе за счет получения Белым домом потока актуальных, унифицированных и сопоставимых данных об их состоянии на местах, причинах накопления долгов и перетоках прибылей, уровнях доходности и инвестпривлекательности объектов и т. д. Итогом в Белом доме видят формирование новой модели динамического тарифного регулирования — де-факто речь идет о том, чтобы сделать тарифную подсистему фрагментом ГАС «Управление», ответственной за настройку отраслевых взаимосвязей для решения актуальных экономических задач и достижения наццелей.