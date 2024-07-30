От ФАС ждут информации о тарифах в режиме реального времени

По данным «Ъ», в Белом доме обсуждается автоматизация тарифного и антимонопольного регулирования и включение ФАС в периметр цифрового госуправления. Детали этой работы обсуждались недавно на встрече главы аппарата правительства и вице-премьера Дмитрия Григоренко с главой ФАС Максимом Шаскольским. Возможности ФАС по поддержке конкуренции в последние годы снижались — приоритетом правительства в условиях санкций и ухода иностранных поставщиков стали помощь отечественным производителям и поддержка ценовой стабильности, сопровождавшиеся активным вмешательством государства в регулирование цен и произвольным выбором подрядчиков. Сама ФАС при этом сконцентрировалась на мониторинге цен на товары и услуги, информируя компании о недопустимости их экономически необоснованного роста.
Уровень цифровизации ведомства, однако, оказался недостаточным для решения новых задач, поставленных правительством, среди них, например, есть идея отказа от ручного управления в пользу автоматического с опорой на ценовые показатели.
К тому же в правительстве осознают риски импортозамещения и потребность в адекватной конкурентной среде, которая обеспечит выход российских компаний на экспорт. С учетом этих задач при обновлении правительства ФАС стала службой двойного подчинения — кураторство над службой унаследовали «экономический» вице-премьер Александр Новак, который займется собственно вопросами конкуренции, а также курирующий цифровизацию госуправления Дмитрий Григоренко, который обеспечит бесперебойность и полноту сбора данных о ценах в экономике (см. «Ъ» от 17 мая).
Господин Григоренко пояснил «Ъ», что в условиях активной цифровизации отдельных отраслей экономики антимонопольная служба как регулятор и контрольно-надзорный орган тоже должна быть в тренде. «В частности, необходим цифровой инструмент, позволяющий видеть ценовые показатели в режиме реального времени. А для этого нужны данные, которые должны быть агрегированы ФАС, для того чтобы максимально быстро реагировать на случаи нарушения действующего законодательства, связанные с ростом цен», — говорит он.
Одним из ключевых этапов цифровизации ФАС станет запуск сервиса тарифного регулирования на платформе «Гостех».
Он разрабатывается как компонент уже действующей госинформсистемы «Единая информационно-аналитическая система», в которой организованы мониторинг показателей работы регулируемых организаций (27 тыс.) и контроль установления и применения тарифов, в том числе превышения размеров платы граждан. Новый сервис позволит перевести госрегулирование тарифов и цен полностью в цифровой вид и реализовать инструмент поддержки принятия решений контрольно-надзорной деятельности в сфере тарифного регулирования в онлайн-режиме.
Как поясняют «Ъ» в ведомстве, сейчас идет перенос на платформу «Гостех» функционала, обеспечивающего сквозной процесс установления тарифов в сфере связи. В него входят этапы от подготовки тарифной заявки до принятия тарифного решения и его публикации. В 2024—2025 годах этот функционал планируется распространить на отрасли водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроэнергетики, обращения с твердыми коммунальными отходами. Отметим, что единый «тарифный онлайн-калькулятор» и необходимая для его работы цифровизация могут существенно изменить модель работы регулируемых отраслей, в том числе за счет получения Белым домом потока актуальных, унифицированных и сопоставимых данных об их состоянии на местах, причинах накопления долгов и перетоках прибылей, уровнях доходности и инвестпривлекательности объектов
Еще одно приоритетное направление цифровой трансформации ФАС — создание ГИС «Антикартель» для выявления и пресечения картелей на торгах по госзаказу с помощью цифровых технологий, в том числе с использованием и искусственного интеллекта.
Сейчас не все торги охвачены анализом на предмет наличия признаков антиконкурентных соглашений, тогда как ущерб от сговоров на торгах оценивается в 1,5−2% ВВП ежегодно. ГИС «Антикартель», по мнению ФАС, должна обеспечить ежедневный автоматизированный анализ всех торгов на основе риск-ориентированного подхода, а также интеграцию с системами и базами данных органов власти и компаний. При этом критерии идентификации картелей, как отмечали ранее в ФАС, уже сформулированы на основе больших данных (см. «Ъ» от 23 мая). Работа над ГИС «Антикартель» также ведется на платформе «Гостех». В ведомстве полагают, что это позволит повысить эффективность расходов бюджета и прозрачность закупочных процедур, а также снизит административную нагрузку на участников закупок, поскольку система будет иметь доступ к необходимым данным по умолчанию.