Мишустин поручил рассмотреть увеличение финансирования развития детских лагерей

В срок до 1 сентября Минфину, Минпросвещения и Минстрою необходимо «рассмотреть предложения Совета Федерации об увеличении на 1 млрд рублей суммы бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета в рамках программы “Восстановление и развитие до 2030 года в субъектах Российской Федерации организаций отдыха детей и их оздоровления” для создания в регионах современной инфраструктуры для оздоровления и отдыха детей», указывается в перечне поручений.