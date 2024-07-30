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Мишустин поручил рассмотреть увеличение финансирования развития детских лагерей

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился рассмотреть вопрос об увеличении на 1 млрд рублей средств, направляемых из федерального бюджета на инфраструктуру для детского отдыха. Перечень поручений председателя правительства по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации опубликован на сайте кабмина.

Источник: Lummy/Pablo Stanley

В срок до 1 сентября Минфину, Минпросвещения и Минстрою необходимо «рассмотреть предложения Совета Федерации об увеличении на 1 млрд рублей суммы бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета в рамках программы “Восстановление и развитие до 2030 года в субъектах Российской Федерации организаций отдыха детей и их оздоровления” для создания в регионах современной инфраструктуры для оздоровления и отдыха детей», указывается в перечне поручений.

Ранее председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отмечала необходимость развития инфраструктуры детского отдыха и оздоровления.