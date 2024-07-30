Микроспор: Матвиенко предложила Набиуллиной запретить в России деятельность МФО

С таким предложением глава верхней палаты выступила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка с Банком России.
«Я не могу видеть уже по телевизору вот эти страшные трагедии людей, которые берут кредиты в микрофинансовых организациях, квартиры отдают, деньги большие. Вы сказали, Эльвира Сахипзадовна, что нужно дополнительное регулирование. А нельзя их вообще закрыть?» — предложила Матвиенко.
«Но невозможно, что они с людьми творят, как они обманывают и как люди попадают в реальную кабалу, но все как бы по закону. Давайте подумаем, а нельзя ли их закрыть?» — сказала спикер Совфеда.
Набиуллина ответила, такой запрет спровоцирует уход микрофинансовых организаций в нелегальный сегмент. Это навредит гражданам, добавила она.
«Если мы запретим сейчас легальные, контролируемые микрофинансовые организации, они уйдут “в тень”. Людям в банках не дадут деньги и будут только теневые организации. Так люди хотя бы могут прийти в регулируемую МФО», — сказала глава Банка России.
На этот вопрос глава ЦБ, регулирующего рынок микрофинансовых организаций, ответила, что сейчас под видом официальных микрофинансовых организаций действуют нелегальные кредиторы, которые могут использовать неправомерные методы взыскания задолженности с граждан.
«Те, кто у нас под надзором и законодательно определено, что эти микрофинансовые организации, которые являются официальными — они не имеют права давать кредиты, начислять проценты, пени больше определенного уровня. Это действуют все-таки под видом микрофинансовых организаций очень часто те, кто таковыми не являются. Это нелегальные кредиторы. Если мы запретим сейчас легальные, контролируемые микрофинансовые организации — они уйдут в тень», — сказала Набиуллина.
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