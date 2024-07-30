Микроспор: Матвиенко предложила Набиуллиной запретить в России деятельность МФО

«Те, кто у нас под надзором и законодательно определено, что эти микрофинансовые организации, которые являются официальными — они не имеют права давать кредиты, начислять проценты, пени больше определенного уровня. Это действуют все-таки под видом микрофинансовых организаций очень часто те, кто таковыми не являются. Это нелегальные кредиторы. Если мы запретим сейчас легальные, контролируемые микрофинансовые организации — они уйдут в тень», — сказала Набиуллина.