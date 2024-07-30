Каким будет курс рубля 31 июля 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций во вторник торговался разнонаправленно при преимущественной инициативе покупателей. Индекс Мосбиржи впервые с середины июля побывал ниже 2900 п., после чего отскочил вверх, в направлении середины диапазона 2900−3000 п. Среди факторов поддержки — переход рубля к ослаблению на фоне завершения налогового периода.
Вместе с тем внешняя конъюнктура оставалась сложной. Цены на нефть ушли под $80 за баррель Brent. Снижение возобновилось по большинству китайских биржевых индексов. Темпы роста экономики КНР замедлились до минимума за последние пять кварталов, сообщило Национальное статистическое бюро. В Европе настроения были получше. ВВП еврозоны во II квартале, по предварительной оценке, вырос на 0,3% кв./кв., это лучше прогнозных 0,2%.
Из значимых завтрашних событий на внешнем контуре выделим заседание ФРС.. Сюрпризов по его итогам не ожидается, но вероятны сигналы о намерении понизить процентные ставки в сентябре. Получение таких сигналов улучшит общерыночный риск-аппетит. В Китае выйдут июльские индексы PMI в производстве и секторе услуг.
Район бывшей поддержки вблизи 3000 п. по индексу Мосбиржи теперь представляет собой зону сопротивления.. Преодолеть его помогли бы дальнейший спад рубля, возвращение нефти к ценовому росту, корпоративные новости. Прогноз по индексу Мосбиржи на 31 июля — 2900−3000 п.
Рубль во вторник ожидаемо начал отступать на фоне завершения налогового периода, биржевой юань побывал вблизи 11,9. Доллар к рублю (на базе фьючерсных контрактов) вышел в зону 87−88. Краткосрочно возможно движение юаня ближе к 12 рублей, доллар может подойти к 88. Высокая ключевая ставка и медленное восстановление импорта (и, соответственно, спроса на иностранные деньги) сдерживают девальвационное движение. Завтра ФРС проведет заседание. Сюрпризов не ожидается, но вероятен сигнал к снижению процентных ставок в следующем месяце. Американский регулятор более года удерживает максимальный с начала 2000-х уровень ставок. Сигнал к смягчению курса ДКП способен снизить давление доллара на мировые валюты. Также спад глобального доллара благоприятен для котировок сырья, в том числе нефти.