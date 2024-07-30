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Каким будет курс рубля 31 июля 2024: прогноз эксперта

Самые свежие данные и прогнозы курса рубля 31 июля в 2024 году. Вместе с инвестиционным стратегом «БКС Мир инвестиций» Александром Бахтиным рассказываем об актуальном курсе российского рубля к доллару и другим валютам на бирже или в банке.

Александр Бахтин
инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Российский рынок акций во вторник торговался разнонаправленно при преимущественной инициативе покупателей. Индекс Мосбиржи впервые с середины июля побывал ниже 2900 п., после чего отскочил вверх, в направлении середины диапазона 2900−3000 п. Среди факторов поддержки — переход рубля к ослаблению на фоне завершения налогового периода.

Вместе с тем внешняя конъюнктура оставалась сложной. Цены на нефть ушли под $80 за баррель Brent. Снижение возобновилось по большинству китайских биржевых индексов. Темпы роста экономики КНР замедлились до минимума за последние пять кварталов, сообщило Национальное статистическое бюро. В Европе настроения были получше. ВВП еврозоны во II квартале, по предварительной оценке, вырос на 0,3% кв./кв., это лучше прогнозных 0,2%.

Из значимых завтрашних событий на внешнем контуре выделим заседание ФРС.. Сюрпризов по его итогам не ожидается, но вероятны сигналы о намерении понизить процентные ставки в сентябре. Получение таких сигналов улучшит общерыночный риск-аппетит. В Китае выйдут июльские индексы PMI в производстве и секторе услуг.

РусГидро завтра опубликует финансовые результаты по РСБУ за II квартал 2024 г. В рамках сезона квартальных отчетностей на американском рынке финпоказатели представят Mastercard, Qualcomm, Lam Research, MetLife, AIG.

Район бывшей поддержки вблизи 3000 п. по индексу Мосбиржи теперь представляет собой зону сопротивления.. Преодолеть его помогли бы дальнейший спад рубля, возвращение нефти к ценовому росту, корпоративные новости. Прогноз по индексу Мосбиржи на 31 июля — 2900−3000 п.

Рубль во вторник ожидаемо начал отступать на фоне завершения налогового периода, биржевой юань побывал вблизи 11,9. Доллар к рублю (на базе фьючерсных контрактов) вышел в зону 87−88. Краткосрочно возможно движение юаня ближе к 12 рублей, доллар может подойти к 88. Высокая ключевая ставка и медленное восстановление импорта (и, соответственно, спроса на иностранные деньги) сдерживают девальвационное движение. Завтра ФРС проведет заседание. Сюрпризов не ожидается, но вероятен сигнал к снижению процентных ставок в следующем месяце. Американский регулятор более года удерживает максимальный с начала 2000-х уровень ставок. Сигнал к смягчению курса ДКП способен снизить давление доллара на мировые валюты. Также спад глобального доллара благоприятен для котировок сырья, в том числе нефти.