Каким будет курс рубля 31 июля 2024: прогноз эксперта

Рубль во вторник ожидаемо начал отступать на фоне завершения налогового периода, биржевой юань побывал вблизи 11,9. Доллар к рублю (на базе фьючерсных контрактов) вышел в зону 87−88. Краткосрочно возможно движение юаня ближе к 12 рублей, доллар может подойти к 88. Высокая ключевая ставка и медленное восстановление импорта (и, соответственно, спроса на иностранные деньги) сдерживают девальвационное движение. Завтра ФРС проведет заседание. Сюрпризов не ожидается, но вероятен сигнал к снижению процентных ставок в следующем месяце. Американский регулятор более года удерживает максимальный с начала 2000-х уровень ставок. Сигнал к смягчению курса ДКП способен снизить давление доллара на мировые валюты. Также спад глобального доллара благоприятен для котировок сырья, в том числе нефти.