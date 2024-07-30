Эксперт рассказал, как изменятся цены на стройматериалы с 1 августа 2024 года

С 1 августа 2024 года в России начнет действовать «зеленый» Государственный стандарт (ГОСТ Р) на индивидуальные жилые дома, повышающий требования к экологичности и безопасности стройматериалов. Планируется, что он улучшит качество проживания людей в домах, сократит затраты на энергоресурсы и уменьшит потребность в новых генерирующих мощностях. По прогнозам экспертов ГОСТ Р повлияет не только на окружающую среду, но также изменит цены на стройматериалы.