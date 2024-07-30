Эксперт рассказал, как изменятся цены на стройматериалы с 1 августа 2024 года

С 1 августа 2024 года в России начнет действовать «зеленый» Государственный стандарт (ГОСТ Р) на индивидуальные жилые дома, повышающий требования к экологичности и безопасности стройматериалов. Планируется, что он улучшит качество проживания людей в домах, сократит затраты на энергоресурсы и уменьшит потребность в новых генерирующих мощностях. По прогнозам экспертов ГОСТ Р повлияет не только на окружающую среду, но также изменит цены на стройматериалы.
«Введение ГОСТ Р может привести к увеличению цен на “зеленые” стройматериалы на 5—15%. Диапазон возможного изменения цен составляет от −15% до +15% в зависимости от типа материалов (экологические или традиционные) и рыночных условий», — отмечает Оксана Полищук, старший преподаватель кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ.
Эксперт пояснила, какое влияние окажет вступление в силу «зеленого» ГОСТ Р на цены для ИЖС.
1. Новый стандарт требует использовать экологически чистые материалы при строительстве жилых домов. Это может привести к увеличению спроса на натуральное дерево, камень, глиняный кирпич, а также на экологически чистые утеплители и отделку.
2. Падение спроса на традиционные стройматериалы, которые не соответствуют «зеленому» стандарту, может привести к снижению цен в этом сегменте (например, на пластиковые окна и синтетические отделочные материалы).
3. Для базовых строительных материалов (цемент, металл и кирпич) влияние «зеленого» ГОСТ Р может быть менее значительным: цены здесь в основном зависят от рыночных факторов (предложение, спрос и стоимость сырья).
«Зеленый» ГОСТ Р требует использования энергоэффективных строительных решений, а это ведет к увеличению первоначальной стоимости строительства. Однако в долгосрочной перспективе это поможет сэкономить деньги за счет снижения затрат на электроэнергию и отопление.
«Дома, построенные в соответствии с “зеленым” ГОСТ Р, более привлекательны для покупателей, которые ценят экологичность и энергоэффективность. Это способствует увеличению спроса на такую недвижимость и повышению ее стоимости при перепродаже», — подчеркнула эксперт.
Оксана Полищук также выделила преимущества и недостатки начала ремонта или стройки в августе. По ее словам, после окончания строительного сезона в конце лета поставщики материалов часто предлагают скидки, чтобы распродать остатки.
Кроме того, в августе многие подрядчики менее загружены, а это может сократить время ожидания и снизить стоимость работ. Также в большинстве регионов погода в последний месяц лета благоприятна для строительства, что позволяет избежать задержек из-за дождя или холода.
Из минусов:
в августе большинство специалистов уходят в отпуск;
некоторые поставщики материалов могут испытывать нехватку запасов в конце строительного сезона, что может привести к задержкам;
в ряде регионов в августе может быть высокая влажность, что влияет на качество строительных работ, особенно при покраске и отделке.
Оксана Полищук рекомендовала по возможности закупать материалы заблаговременно, заранее связываться с подрядчиками, чтобы забронировать их услуги, быть готовым к возможным задержкам из-за плохой погоды. Также она посоветовала внимательно следить за качеством выполняемых работ, особенно во время отделки и покраски.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Алина Пацека