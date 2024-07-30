Инфляционные ожидания в июле достигли новых высот

По данным Банка России, в июле медианная оценка инфляционных ожиданий населения на годовом горизонте выросла до 12,4%. Примечательно, что наблюдаемая населением годовая инфляция уменьшилась до 14,2%.
Индекс потребительских настроений продемонстрировал снижение, главным образом за счет ухудшения оценок текущего состояния. В то же время, увеличилась доля граждан, предпочитающих тратить свободные деньги на покупку дорогостоящих товаров — до 31,5%.
По данным мониторинга Банка России, ценовые ожидания предприятий в июле практически не изменились после повышения месяцем ранее. Баланс ответов участников на вопрос об изменении цен в ближайшие три месяца остался прежним, несмотря на снижение оценок текущего и будущего спроса. Средний темп прироста отпускных цен, ожидаемый предприятиями в ближайшие три месяца, составил 5,6% в годовом исчислении.
Согласно июльскому макроэкономическому опросу, аналитики ожидают, что инфляция на конец 2024 года достигнет 6,5% (+1,0 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем; +2,2 п.п. в годовом исчислении). На конец 2025 года этот показатель прогнозируется на уровне 4,5% (+0,3 п.п. м/м; +0,5 п.п. г/г). В долгосрочной перспективе, на 2026 год и далее, аналитики прогнозируют инфляцию на уровне 4,0%.
Обновленный прогноз инфляции на 2024 год от Банка России — до 6,5−7,0%. Для того, чтобы инфляция вновь начала снижаться, потребуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Для возвращения инфляции к целевому уровню необходимо введение значительно более жестких условий, чем ранее планировалось. Прогнозируется, что годовая инфляция снизится до 4,0−4,5% в 2025 году и будет стабилизироваться около 4% в дальнейшем.
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Виктория Воропаева