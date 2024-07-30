Инфляционные ожидания в июле достигли новых высот

Обновленный прогноз инфляции на 2024 год от Банка России — до 6,5−7,0%. Для того, чтобы инфляция вновь начала снижаться, потребуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Для возвращения инфляции к целевому уровню необходимо введение значительно более жестких условий, чем ранее планировалось. Прогнозируется, что годовая инфляция снизится до 4,0−4,5% в 2025 году и будет стабилизироваться около 4% в дальнейшем.