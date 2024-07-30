ЕС вводит ответные тарифы в ответ на торговую политику Трампа

Согласно информации, опубликованной Financial Times, Европейский союз планирует либо заключить сделку с Дональдом Трампом, либо ввести ответные санкции, если он введет десятпроцентный тариф на импортируемые в США товары.
FT сообщает, что в Брюсселе обсуждают стратегию «кнута и пряника» по отношению к США. Представители ЕС намерены связаться с командой Дональда Трампа ещё до его инаугурации, чтобы обсудить увеличение закупок американских товаров. В случае провала переговоров Еврокомиссия готова ввести 50%-е пошлины на американские товары.
«Мы хотим быть партнерами для США, а не проблемой», — заявил анонимный представитель ЕС.
Заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис выразил уверенность, что конфликта удастся избежать. «Мы убеждены, что США и ЕС являются стратегическими союзниками и важно усиливать наше торговое сотрудничество», — заявил он.
Между тем, источники Bloomberg информируют, что Дональд Трамп рассматривает возможность новых торговых ограничений в отношении ЕС в случае возвращения в Белый дом. Вопрос касается введения минимального тарифа в 10% и ответных мер на европейские цифровые налоги. Напомним, выборы в США состоятся 5 ноября.