ЕС вводит ответные тарифы в ответ на торговую политику Трампа

FT сообщает, что в Брюсселе обсуждают стратегию «кнута и пряника» по отношению к США. Представители ЕС намерены связаться с командой Дональда Трампа ещё до его инаугурации, чтобы обсудить увеличение закупок американских товаров. В случае провала переговоров Еврокомиссия готова ввести 50%-е пошлины на американские товары.