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Эксперт раскрыла, почему в конце лета дорожает ремонт квартир

Конец лета — не только популярное время для ремонта квартир, но и период роста цен на услуги и материалы. Что повлияет на цены в августе, рассказала доцент факультета экономики и управления Московского Политеха Ольга Еременко.

Источник: РИА "Новости"

В августе средняя стоимость косметического ремонта однокомнатной квартиры может составлять около 200 000 — 250 000 рублей.
При грамотном подходе к выбору материалов и исполнителей можно сэкономить до 15−20% от этой суммы, подсчитала эксперт.

Усредненные цены августа на:

— декоративную штукатурку — 500 рублей за кг;

— паркет — 4500 рублей за кв метр;

— металлопластиковая труба −200 рублей за метр.

Эксперт советует сравнивать цены на материалы и услуги у разных поставщиков, учитывать возможность самостоятельного выполнения некоторых работ и покупки материалов напрямую у производителей.

«Стоимость ремонта зависит от нескольких факторов: типа ремонта (косметический или капитальный); качества материалов; сложности работ; сезонности (летом цены обычно выше); общей экономической ситуации (инфляция, санкции влияют на стоимость материалов и услуг)», — говорит Еременко.

Некоторые стройматериалы могут быть более дорогими из-за проблем с импортом.

Это касается, например, сантехники и отделочных материалов зарубежного производства.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева