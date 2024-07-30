Эксперт раскрыла, почему в конце лета дорожает ремонт квартир

В августе средняя стоимость косметического ремонта однокомнатной квартиры может составлять около 200 000 — 250 000 рублей.
При грамотном подходе к выбору материалов и исполнителей можно сэкономить до 15−20% от этой суммы, подсчитала эксперт.
Усредненные цены августа на:
— декоративную штукатурку — 500 рублей за кг;
— паркет — 4500 рублей за кв метр;
— металлопластиковая труба −200 рублей за метр.
Эксперт советует сравнивать цены на материалы и услуги у разных поставщиков, учитывать возможность самостоятельного выполнения некоторых работ и покупки материалов напрямую у производителей.
«Стоимость ремонта зависит от нескольких факторов: типа ремонта (косметический или капитальный); качества материалов; сложности работ; сезонности (летом цены обычно выше); общей экономической ситуации (инфляция, санкции влияют на стоимость материалов и услуг)», — говорит Еременко.
Некоторые стройматериалы могут быть более дорогими из-за проблем с импортом.
Это касается, например, сантехники и отделочных материалов зарубежного производства.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева