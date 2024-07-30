Число заявок в Роспатент в I полугодии выросло на 25%

«А у отечественного потребителя растет доверие к российским брендам и спрос на них. Развиваются и так называемые личные бренды среди физических лиц и самозанятых, которых сегодня в России более 10 млн. Они могут получить правовую защиту личного бренда и продвигать с его помощью свои товары и услуги. Роспатент проводит большое количество просветительских мероприятий, чтобы сформировать у предпринимателей культуру работы с брендами», — отметил Зубов через пресс-службу Роспатента.