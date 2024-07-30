Число заявок в Роспатент в I полугодии выросло на 25%

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. В I полугодии 2024 года количество заявок в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), поданных российскими предпринимателями на регистрацию товарных знаков, увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 65 тыс. Такие данные привели в пресс-службе Роспатента.
Чаще всего бизнес обращался за правовой охраной брендов одежды и обуви, программного обеспечения, электроники и смартфонов. Среди регионов безусловным лидером по количеству поданных заявок является Москва.
По словам руководителя ведомства Юрия Зубова, наличие зарегистрированного товарного знака воспринимается бизнесом как индикатор защищенности.
«А у отечественного потребителя растет доверие к российским брендам и спрос на них. Развиваются и так называемые личные бренды среди физических лиц и самозанятых, которых сегодня в России более 10 млн. Они могут получить правовую защиту личного бренда и продвигать с его помощью свои товары и услуги. Роспатент проводит большое количество просветительских мероприятий, чтобы сформировать у предпринимателей культуру работы с брендами», — отметил Зубов через пресс-службу Роспатента.
В этом году больше всего заявок на товарные знаки поступило из сегментов одежды и обуви (21,8% заявок), программного обеспечения и электроники (17,7%), бытовой химии и косметики (13,8%), печатной продукции и канцелярских принадлежностей (11,8%), а также кондитерских и хлебобулочных товаров (11,3%).
Среди регионов лидером по подаче заявок на регистрацию товарных знаков является Москва (от столичных предпринимателей поступило 29,3% всех заявок). Затем следуют Московская область (9,5%), Санкт-Петербург (8%), Краснодарский край (4,5%) и Свердловская область (2,5%).