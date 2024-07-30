МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Акции ВТБ на Мосбирже росли более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вверх на фоне публикации банком МСФО за I полугодие 2024 года.
По данным на 10:37 мск, бумаги ВТБ росли на 2,36% — до 95,6 рубля.
К 11:15 мск акции замедлили рост до 1,39% и находились на уровне 94,7 рубля.
Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО по итогам первого полугодия 2024 года уменьшилась по сравнению с таким же периодом годом ранее на 4,4%, до 277,1 млрд рублей. По итогам января — июня 2024 года активы группы ВТБ увеличились на 6,6% и достигли 31,3 трлн рублей.