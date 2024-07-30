Акции ВТБ на Мосбирже росли более чем на 2%

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО по итогам первого полугодия 2024 года уменьшилась по сравнению с таким же периодом годом ранее на 4,4%, до 277,1 млрд рублей. По итогам января — июня 2024 года активы группы ВТБ увеличились на 6,6% и достигли 31,3 трлн рублей.