Закон о легализации гостевых домов может быть принят до конца года

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы работают над тем, чтобы до конца этого года окончательно принять законопроект о гостевых домах, который позволит этим средствам размещения в 2025 году легализоваться в правовом поле РФ и платить новый налог — туристический сбор, сообщила ТАСС замглавы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, депутат от Севастополя Татьяна Лобач.
«Пока [эксперимент] не реализуется. Пока законопроект принят в первом чтении, и на этот год мы можем говорить, что опять имеем то, что имеем, и такой вид мест размещения, как гостевые дома, еще не прописан в правовом поле и в законодательном поле РФ. Мы с коллегами по комитету, с Натальей Костенко, конечно, хотели бы, чтобы это как можно быстрее реализовалось. Нам надо принять этот законопроект в этом году, чтобы он мог реализовываться в следующем — и мы, конечно, эту большую работу ведем», — сказала Лобач.
Она отметила, что парламентарии ориентируются на эти сроки, так как с 2025 года для средств размещения предполагается ввести новый налог — туристический сбор.
«Поэтому хотелось бы, чтобы все средства размещения, которые есть в нашем большом государстве, были учтены в едином реестре. И чтобы налог взимался со всех, а не только с тех законопослушных гостиниц, которые ведут абсолютно открытый легальный бизнес, и так платят все налоги, трудоустраивают сотрудников — пока кто-то точно так же сдает номера, но от этого казна никак не пополняется», — подчеркнула депутат.
Она уточнила, что пакет документов, касающихся предложенных после первого чтения поправок, согласовывается в правительстве РФ. Только после того, как закончатся эти процедуры, материалы вернутся в Госдуму, и в парламенте начнется подготовка законопроекта к следующему чтению.
«Закон находится на стадии проработки поправок от правительства. То есть, мы приняли его в первом чтении: сама концепция того, что такой вид размещения, как гостевые дома, имеет место быть и мы пытаемся регулировать такой вид деятельности, — это было принято. А потом вошли в процедуру подачи поправок, и было много поправок от моих коллег-депутатов, очень заинтересовались другие регионы, не только те, где планировалось провести эксперимент, — и были от них предложения», — сказала Лобач.
О законопроекте
Законопроект о гостевых домах был внесен на рассмотрение Госдумы в июле 2023 года группой депутатов во главе с зампредом думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Натальей Костенко. В первом чтении документ принят в ноябре.
Законопроектом предлагается считать гостевым домом индивидуальный жилой дом (его часть), в котором номера и помещения вспомогательного характера используются для предоставления гостиничных услуг. Номерами гостевого дома считаются жилые помещения, предназначенные для временного размещения туристов. Предусматривается проведение эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе — власти этих регионов планируют вывести в правовое поле работу порядка 16,5 тыс. таких объектов.
Согласно документу, гостевые дома должны обязательно включаться в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, предусмотренный законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Для внесения в этот перечень гостевой дом должен отвечать ряду требований. Так, в нем должно быть не больше 15 номеров, а его общая площадь не должна превышать 1 000 квадратных метров. Кроме того, он должен находиться на кадастровом учете и размещаться на земельном участке для индивидуального жилищного строительства.