Закон о легализации гостевых домов может быть принят до конца года

«Пока [эксперимент] не реализуется. Пока законопроект принят в первом чтении, и на этот год мы можем говорить, что опять имеем то, что имеем, и такой вид мест размещения, как гостевые дома, еще не прописан в правовом поле и в законодательном поле РФ. Мы с коллегами по комитету, с Натальей Костенко, конечно, хотели бы, чтобы это как можно быстрее реализовалось. Нам надо принять этот законопроект в этом году, чтобы он мог реализовываться в следующем — и мы, конечно, эту большую работу ведем», — сказала Лобач.