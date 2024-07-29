Заемщики заработали доверие. Почему россиянам стали чаще одобрять кредиты

В целом банки стали больше доверять потребителям, считает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: "Доля одобрения кредитов обычно зависит от того, как банки видят свою просрочку. Если она не растет, то можно реже отказывать. С другой стороны, есть план, который надо выполнять по кредитам. Это все сигнал для того, чтобы чуть менее жестко относиться к заемщикам. Доля одобрения показывает то, как банки оценивают платежеспособность заемщика в моменте, сейчас они ее оценивают сравнительно неплохо, поэтому чаще одобряют кредиты.