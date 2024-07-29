Заемщики заработали доверие. Почему россиянам стали чаще одобрять кредиты

При этом темпы кредитования превысили предварительные оценки Центробанка, заявила 26 июля глава регулятора Эльвира Набиуллина. Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, по итогам 2023 года кредиты были у 50 млн человек. Глава ЦБ связывает рост потребительского кредитования с возросшими доходами населения.
В целом банки стали больше доверять потребителям, считает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: "Доля одобрения кредитов обычно зависит от того, как банки видят свою просрочку. Если она не растет, то можно реже отказывать. С другой стороны, есть план, который надо выполнять по кредитам. Это все сигнал для того, чтобы чуть менее жестко относиться к заемщикам. Доля одобрения показывает то, как банки оценивают платежеспособность заемщика в моменте, сейчас они ее оценивают сравнительно неплохо, поэтому чаще одобряют кредиты.
В России, при довольно сильном росте экономики идет еще более сильный рост потребления. Он выражается в том числе в кредитной активности, часть людей, поскольку они в принципе готовы потреблять, готовы потреблять и с помощью кредитов.
Люди в России привыкли жить в долг, это тоже очень важная вещь. Психологическое привыкание к кредиту как к норме, безусловно, в российском обществе наступило.
Практически все виды кредитов росли в течение всего 2023 года и 2024-го к аналогичным периодам прошлых лет. Льготная ипотека очень сильно разогревала кредитование, разрыв между ставками по льготной и по рыночной ипотеке, по некоторым видам кредитов уже достигал двух с половиной раз".
Центробанк повысил ключевую ставку до 18%, однако на решение банков о выдаче кредитов это влияет косвенно. Основной драйвер — возросший уровень благосостояния населения, считает советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие инвестиции» Сергей Хестанов: "Для банков гораздо важнее кредитоспособность конкретного заемщика. Это связано как с ростом спроса представителей рабочих специальностей, так и с привлечением граждан к сотрудничеству с Министерством обороны.
Все вместе это ведет к тому, что у части людей, у которых ранее были весьма невысокие доходы, они выросли. Рост ключевой ставки увеличивает стоимость кредита, но его влияние мало, по сравнению с влиянием роста благосостояния. С учетом демографического фактора процессы идут достаточно медленно. Тот рост благосостояния, который уже достигнут, вряд ли продолжит увеличиваться, по крайней мере, до тех пор, пока не изменится ситуация на рынке труда".
Больше всего кредитов у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара, сообщают аналитики «Сравни.ру». Самые востребованные кредитные продукты у Т-Банка, ВТБ и Альфа-банка.