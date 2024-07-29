«Ведомости»: ВЭБ.РФ судится с Barclays в Лондонском арбитражном суде

В разговоре с изданием представитель госкорпорации заявил, что ВЭБ.РФ «использует весь доступный правовой инструментарий для защиты интересов и достижения результатов».
Изначально условия сделки предполагали, что даты завершения свопов должны быть расположены в периоде с 2023 по 2025 год. Но после санкций в отношении ВЭБ.РФ свопы были досрочно прекращены. Сумма неустойки составила $148 млн.
В мае 2023 года госкорпорация обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском на $160,8 млн (15 млрд руб.) из-за невыполнения условий по сделке. Barclays подал ходатайство о передаче дела в LCIA в связи с тем, что в деле должно использоваться английское право. После передачи дела в английский суд в России производство по иску было остановлено.