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«Ведомости»: ВЭБ.РФ судится с Barclays в Лондонском арбитражном суде

Представитель госкорпорации ВЭБ.РФ рассказал «Ведомостям» о судебном процессе с британским банком Barclays в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA). Дело касается сделки по соглашениям о валютных свопах, досрочно прекращенных из-за санкций в отношении ВЭБ. РФ. Иск был подан в связи с неустойкой в $148 млн (13 млрд руб.). Barclays не отрицает невыполнение условий по сделке, но не может выплатить сумму обязательств по соглашению.

Источник: Агентство «Москва»

В разговоре с изданием представитель госкорпорации заявил, что ВЭБ.РФ «использует весь доступный правовой инструментарий для защиты интересов и достижения результатов».

Изначально условия сделки предполагали, что даты завершения свопов должны быть расположены в периоде с 2023 по 2025 год. Но после санкций в отношении ВЭБ.РФ свопы были досрочно прекращены. Сумма неустойки составила $148 млн.

В мае 2023 года госкорпорация обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском на $160,8 млн (15 млрд руб.) из-за невыполнения условий по сделке. Barclays подал ходатайство о передаче дела в LCIA в связи с тем, что в деле должно использоваться английское право. После передачи дела в английский суд в России производство по иску было остановлено.