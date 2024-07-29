«Ведомости»: ВЭБ.РФ судится с Barclays в Лондонском арбитражном суде

В мае 2023 года госкорпорация обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском на $160,8 млн (15 млрд руб.) из-за невыполнения условий по сделке. Barclays подал ходатайство о передаче дела в LCIA в связи с тем, что в деле должно использоваться английское право. После передачи дела в английский суд в России производство по иску было остановлено.