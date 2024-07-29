The Times: Британия уступила России место в топ-10 промышленных стран

Великобритания впервые выбыла из десятки стран, лидирующих по уровню промышленного производства. Об этом пишет газета The Times, ссылаясь на анализ организации Make UK. Согласно публикации, Британия опустилась с 8-го на 12-е место в рейтинге. Ее обошли Россия и Мексика — они заняли восьмое и седьмое места соответственно. Такие данные объясняются тем, что в России произошел резкий рост оборонного производства, а Мексика выиграла от роста инвестиций со стороны Китая. Лидирующие места по производству заняли Китай и США.