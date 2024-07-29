The Times: Британия уступила России место в топ-10 промышленных стран

По информации Make UK, в 2023 году производственный сектор Великобритании обеспечил экономику страны товарами на общую сумму £217 млрд ($278 млрд). Однако отмечается, что стране необходима «долгосрочная промышленная стратегия» для поддержки отрасли.
Согласно сообщению The Times, производственный сектор Великобритании критиковал предыдущие власти страны за отсутствие последовательности в проводимой политике в этой сфере. Организация Make UK призвала к изменению подхода. По словам гендиректора Make UK Стивена Фипсона, Великобритания — единственная страна, у которой нет долгосрочного национального производственного плана.
Промышленное производство в России выросло на 4,4% в первом полугодии 2024 года, передавал Росстат. При этом в июне рост выпуска замедлился. Промышленное производство показывает непрерывную позитивную динамику с марта 2023 года. В помесячном выражении максимальные темпы роста были зафиксированы в феврале 2024 года.