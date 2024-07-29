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The Times: Британия уступила России место в топ-10 промышленных стран

Великобритания впервые выбыла из десятки стран, лидирующих по уровню промышленного производства. Об этом пишет газета The Times, ссылаясь на анализ организации Make UK. Согласно публикации, Британия опустилась с 8-го на 12-е место в рейтинге. Ее обошли Россия и Мексика — они заняли восьмое и седьмое места соответственно. Такие данные объясняются тем, что в России произошел резкий рост оборонного производства, а Мексика выиграла от роста инвестиций со стороны Китая. Лидирующие места по производству заняли Китай и США.

Источник: Reuters

По информации Make UK, в 2023 году производственный сектор Великобритании обеспечил экономику страны товарами на общую сумму £217 млрд ($278 млрд). Однако отмечается, что стране необходима «долгосрочная промышленная стратегия» для поддержки отрасли.

Согласно сообщению The Times, производственный сектор Великобритании критиковал предыдущие власти страны за отсутствие последовательности в проводимой политике в этой сфере. Организация Make UK призвала к изменению подхода. По словам гендиректора Make UK Стивена Фипсона, Великобритания — единственная страна, у которой нет долгосрочного национального производственного плана.

Промышленное производство в России выросло на 4,4% в первом полугодии 2024 года, передавал Росстат. При этом в июне рост выпуска замедлился. Промышленное производство показывает непрерывную позитивную динамику с марта 2023 года. В помесячном выражении максимальные темпы роста были зафиксированы в феврале 2024 года.