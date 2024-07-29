СМИ: новостройки остаются без новых владельцев

«Коммерсант» приводит данные экспертов о том, что после завершения программы льготной ипотеки в июле спрос на новостройки в крупнейших городах страны упал на 14−30% по сравнению с июнем. Тем не менее, это не привело к снижению цен: первичная недвижимость подорожала на 0,5−0,8% за месяц.
Застройщики пытаются стимулировать продажи через вывод бюджетных лотов и субсидирование ставок по ипотечным кредитам, но покупатели остаются осторожными и выжидают, считают эксперты рынка.
Алексей Попов из «ЦИАН. Аналитики» отмечает уменьшение числа целевых действий с объявлениями по продаже новостроек на 20% к маю—июню. При этом банковские аналитики фиксируют двукратное снижение темпов ипотечного кредитования.
В условиях снижающегося спроса увеличилось предложение на первичном рынке. Согласно данным «Авито Недвижимости», количество доступных лотов возросло на 44% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Евгений Белокуров из «Яндекс Недвижимости» отмечает месячный рост экспозиции на 11,4%. Это частично связано с предложением недорогих квартир, которые застройщики вывели на рынок.
Продление семейной ипотеки по ставке 6% годовых и лимитами 6−12 млн руб. поддержало активность на рынке, замечает Попов. Однако, по его словам, многие покупатели пока ждут более благоприятных условий, надеясь на изменение ипотечных ставок. Кроме того, часть потребителей может переключиться на вторичное или загородное жилье, отмечает Евгений Белокуров.
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Виктория Воропаева