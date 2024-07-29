СМИ: новостройки остаются без новых владельцев

«Коммерсант» приводит данные экспертов о том, что после завершения программы льготной ипотеки в июле спрос на новостройки в крупнейших городах страны упал на 14−30% по сравнению с июнем. Тем не менее, это не привело к снижению цен: первичная недвижимость подорожала на 0,5−0,8% за месяц.