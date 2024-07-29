Реконструкцию НПЗ признали неконструктивной

После введения европейских санкций в нефтепереработке в 2022 году нефтекомпании активно просят скорректировать условия получения инвестиционной надбавки по уже заключенным соглашениям. Это объясняется тем, что ряд НПЗ не успевает ввести проекты в срок, что чревато возвращением всего размера субсидии в бюджет. Согласно протоколу совещания от 8 июня у Александра Новака (копия есть у «Ъ»), он поручил Минфину и Минэнерго подготовить изменения в Налоговый кодекс о продлении срока получения инвестнадбавки до 2033 года и получения господдержки после 2027 года даже в том случае, если НПЗ не успели ввести установки в эксплуатацию. Таким образом, правительство поддержало предложения «Роснефти», которые нефтекомпания направляла еще в апреле этого года (см. «Ъ» от 23 мая).