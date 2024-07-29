Реконструкцию НПЗ признали неконструктивной

Минфин не согласился с предложением ЛУКОЙЛа о господдержке новых проектов по модернизации НПЗ в рамках получения инвестиционной надбавки по обратному акцизу на нефть, рассказывают источники «Ъ», знакомые с позицией министерства. ЛУКОЙЛ, как сообщал «Ъ» 11 июля, предложил предусмотреть такую меру поддержки для потенциального проекта по строительству новых установок депарафинизации дизтоплива и гидроизомеризации масляных фракций на Волгоградском НПЗ, который является одним из крупнейших производителей дизтоплива в РФ. Этот проект стоимостью 94 млрд руб. предполагает годовой выпуск 1,2 млн тонн дизтоплива и 200 тыс. тонн масел. В ЛУКОЙЛе и Минфине тему не комментируют.
Господдержку в виде инвестиционной надбавки (Кинв; повышающий коэффициент 1,3 в формуле обратного акциза) получают те НПЗ, которые до октября 2021 года заключили соглашения с Минэнерго об инвестициях в объеме минимум 50 млрд руб. в новые установки углубления нефтепереработки. В рамках этой меры нефтекомпании планировали запустить 50 установок с инвестициями более 1 трлн руб.
Для новых проектов такая субсидия не предусмотрена, а без нее, по мнению ЛУКОЙЛа, проект модернизации Волгоградского НПЗ экономически неэффективен. Поэтому ЛУКОЙЛ просил правительство предусмотреть возможность заключения новых инвестиционных соглашений с Минэнерго до 2026 года и продлить срок получения Кинв на два года, до начала 2033 года.
По словам собеседников «Ъ», знакомых с позицией Минфина, она заключается в том, что предоставление инвестнадбавки новым проектам приведет к дополнительным расходам бюджета, источники компенсации которых не определены. Минэнерго, в свою очередь, отмечало важность «наращивания выпуска наиболее высококлассного продукта» за счет относительно низких инвестиций. «С нуля завод построить — очень дорогое удовольствие, а вот модернизация, новые установки на действующем заводе — это да», — заявлял в конце декабря 2023 года тогдашний глава Минэнерго Николай Шульгинов.
150 миллиардов рублей.
выплачено из бюджета по инвестнадбавке к обратному акцизу в 2023 году.
После введения европейских санкций в нефтепереработке в 2022 году нефтекомпании активно просят скорректировать условия получения инвестиционной надбавки по уже заключенным соглашениям. Это объясняется тем, что ряд НПЗ не успевает ввести проекты в срок, что чревато возвращением всего размера субсидии в бюджет. Согласно протоколу совещания от 8 июня у Александра Новака (копия есть у «Ъ»), он поручил Минфину и Минэнерго подготовить изменения в Налоговый кодекс о продлении срока получения инвестнадбавки до 2033 года и получения господдержки после 2027 года даже в том случае, если НПЗ не успели ввести установки в эксплуатацию. Таким образом, правительство поддержало предложения «Роснефти», которые нефтекомпания направляла еще в апреле этого года (см. «Ъ» от 23 мая).
Позиция Минфина вполне укладывается в логику принятия решений последнего времени, считает независимый эксперт Борис Луцет: ведомство дает понять, что у бюджета лишних денег нет. Не исключено, что, несмотря на отрицательное заключение Минфина, ряд инициатив возможно пролоббировать на более высоком уровне с учетом всех возможных обоснований, полагает он. По его мнению, сильный «рыночный» аргумент на стороне нефтяников — очередной взлет цен, на фоне которого логично требовать поддержки ввода новых мощностей, но сейчас вероятность одобрения инициативы ЛУКОЙЛа нельзя назвать высокой.