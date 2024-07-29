Регулирование оборота удобрений может быть передано Минсельхозу

Минсельхоз опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления, который вносит изменения в структуру министерства: в ней могут появиться новый департамент и одно управление. Усиление центрального аппарата Минсельхоза понадобилось в связи с наделением его дополнительными полномочиями — за министерством может быть закреплено регулирование оборота минеральных удобрений (за исключением производства), следует из пояснительной записки к документу. Проект разработан по поручению «аграрного» вице-премьера Дмитрия Патрушева от 29 мая 2024 года. Напомним, при распределении обязанностей в нынешнем составе правительства за ним, как куратором Минсельхоза, были закреплены в том числе вопросы госрегулирования оборота удобрений.
Пояснительная записка к документу описывает общий круг задач, которые могут быть переданы министерству: это среди прочего развитие внутренней торговли минеральными удобрениями (фактически — налаживание прямого взаимодействия между поставщиками и сельхозпроизводителями) и повышение их доступности.
Часть полномочий Минпромторга, которые могут перейти к Минсельхозу, связана с реализацией экспортного потенциала отрасли: речь идет о наращивании поставок, в том числе на новые рынки. Хотя удобрения не подпадают под санкционные ограничения, после начала военной операции РФ на Украине у многих компаний РФ, ранее занимавшихся их поставками, возникали сложности в работе из-за разрывов цепочек поставок и проблем с оплатой.
При этом, по данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в 2023 году производство удобрений в РФ выросло на 9%, до рекордного показателя в 59,3 млн тонн. На горизонте пяти лет объем выпуска может увеличиться до 70 млн тонн. Такие оценки приводили ранее и в РАПУ, и в Минпромторге. С учетом того, что нынешние объемы производства с избытком покрывают потребности российских аграриев, заметный рост показателя возможен при расширении внутреннего потребления или улучшении экспортных перспектив. Минсельхоз, по всей видимости, может заняться работой сразу по обоим направлениям.
В контексте задач, которые поставлены перед министерством на ближайшие годы — в первую очередь это обеспечение продовольственной безопасности, — ведомством наработан специфический опыт динамической балансировки условий хозяйствования в агросекторе.
Помимо цифровизации управления АПК, за счет которой ведомство сейчас видит происходящее в отрасли нагляднее и шире, речь, в частности, о «плавающих» пошлинах, временных запретах на поставки сельхозпродукции