Регулирование оборота удобрений может быть передано Минсельхозу

Минсельхоз может получить полномочия по регулированию оборота минеральных удобрений. Для этого в его структуре может быть создан отдельный департамент, следует из разработанного ведомством проекта постановления правительства. Сейчас за удобрения отвечает Минпромторг, но передача их Минсельхозу вписывается в круг задач, которые в ближайшие годы предстоит решить АПК. Среди них — повышение доступности минеральных удобрений для агропроизводителей за счет прямых контактов с поставщиками, а также наращивание объемов экспорта, в том числе на новые зарубежные рынки. Опыт балансировки внутренних потребностей с экспортными возможностями в отдельных отраслях АПК и в секторе в целом у Минсельхоза уже есть.