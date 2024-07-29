Реанимировать ритейл. В РФ ограничат число пунктов выдачи маркетплейсов

«Растет популярность тенденции доставки заказов именно в пункт выдачи, потому что россияне не хотят платить за доставку из других магазинов, — пояснила Литвиненко. — Но даже если эта услуга предоставляется бесплатно, предпочтение все равно отдается маркетплейсам в силу того, что в пункте выдачи можно посмотреть товар, потрогать своими руками, примерить одежду и в случае чего — сразу же вернуть обратно. Это гораздо удобнее в плане времени, рабочего и личного графика, поэтому маркетплейсы, очевидно, накладывают свой отпечаток на розничную торговлю. До 80% заказов приходятся именно на пункты выдачи, на электронную торговлю. По итогам 2023 года сегмент уже превысил планку 6 трлн рублей. По итогам 2024-го, скорее всего, эти цифры достигнут 7−7,5 трлн рублей».