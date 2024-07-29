Реанимировать ритейл. В РФ ограничат число пунктов выдачи маркетплейсов

Популярность маркетплейсов может «убить» традиционный ритейл. Поэтому уже до конца года количество пунктов выдачи заказов в России могут ограничить, рассказала кандидат экономических наук, доцент РГУ СоцТех, член общественного совета при Минобрнауки Инна Литвиненко.
За покупками — в интернет
По словам эксперта, «ковидный» период усилил позиции маркетплейсов и электронной торговли в целом в России. Рост их популярности наблюдается каждый год. Например, в июне 2024-го в городах-миллионниках количество пунктов выдачи заказов превышает 38 тыс.
«Растет популярность тенденции доставки заказов именно в пункт выдачи, потому что россияне не хотят платить за доставку из других магазинов, — пояснила Литвиненко. — Но даже если эта услуга предоставляется бесплатно, предпочтение все равно отдается маркетплейсам в силу того, что в пункте выдачи можно посмотреть товар, потрогать своими руками, примерить одежду и в случае чего — сразу же вернуть обратно. Это гораздо удобнее в плане времени, рабочего и личного графика, поэтому маркетплейсы, очевидно, накладывают свой отпечаток на розничную торговлю. До 80% заказов приходятся именно на пункты выдачи, на электронную торговлю. По итогам 2023 года сегмент уже превысил планку 6 трлн рублей. По итогам 2024-го, скорее всего, эти цифры достигнут 7−7,5 трлн рублей».
Собеседница добавила, что электронная торговля завоевывает новых потребителей, к ним приходит все большее количество населения пожилого возраста, спрос на услуги маркетплейсов возрастает, и это не могло не взволновать депутатов Госдумы.
«В январе 2024 года был предложен законопроект об ограничении количества открываемых пунктов выдачи заказов в населенных пунктах, — напомнила экономист. — То есть, если, например, компания уже имеет долю пунктов выдачи в количестве 25%, то больше она не имеет права открывать, чтобы не становиться монополистом, не диктовать условия как для потребителей, так и для остальных участников рынка. Депутаты уверены, что до конца 2024 года они смогут продвинуть этот законопроект и принять его».
Расходы россиян вырастут
По мнению Литвиненко, такие ограничения в первую очередь улучшат ситуацию на рынке розничной торговли. Они направлены на то, чтобы не «убить» ритейл, чтобы потребители не перестали ходить в классические супермаркеты и приобретать товары традиционным путем, потому что это спровоцирует определенного рода безработицу, ведь в пункте выдачи работает один человек, а в супермаркете — целая команда.
«Но если будет уменьшаться или ограничиваться количество пунктов выдачи заказов, действительно могут вырасти расходы населения, — считает эксперт. — Для того, чтобы добираться в определенные пункты выдачи и торговые точки, нужно потратиться на проезд, поэтому расходы потребителей могут вырасти где-то на 10−12% в среднем. Но даже данная ситуация не остановит например, тех граждан, которые живут населенных пунктах, магазины которых не предоставляют расширенного ассортимента, а даже если необходимый товар там есть, он будет дороже на те же 10, 12, 15%».
Торговля не для всех
И такие населенные пункты действительно есть. Если посмотреть на карту России, пункты выдачи трех крупнейших маркетплейсов покрывают всю ее территорию — от Калининграда до Дальнего Востока. Сделать заказ могут даже жители небольших провинциальных городов, а иногда — и отдаленных деревень. Если же в деревне нет пункта выдачи, можно доехать на автобусе до ближайшего города и забрать заказ там.
А вот сетевые магазины не предоставляют такого сервиса. Например, крупнейший строительный гипермаркет «Лемана Про» (ранее — «Леруа Мерлен») охватывает лишь 66 российских городов, при том что свыше 25 магазинов расположены в Московском регионе. Остальные приходятся на крупные города и областные центры. Вот и выходит, что жителям условного Торжка или Лихославля проще заказать товары для дома и ремонта на маркетплейсах в ближайший пункт выдачи своего города, чем ехать за ними в Тверь.
Ровно таким же образом ситуация обстоит и с одеждой, отмечают аналитики ритейла. Взять хотя бы бренд MAAG (бывшая ZARA). Например, в Ростове-на-Дону их точки есть в двух торговых центрах, и жителю какого-нибудь Волгодонска пришлось бы потратить четыре часа времени и порядка 900 рублей, чтобы примерить что-то из новой коллекции. А можно просто заказать продукцию все того же бренда в пункт выдачи любого из маркетплейсов, примерить и вернуть в случае необходимости.
Конечно, есть регионы, куда пока не добрались и пункты выдачи маркетплейсов — освобожденные территории. Но даже там есть посредники, которые за символическую плату, а иногда и вовсе без нее, доставляют товары с крупнейших интернет-площадок.
Некоторые жители небольших населенных пунктов, например, ЛНР, порой и сами ездят за заказами в соседнюю Ростовскую область, просто потому что это все равно выгоднее, чем делать покупки на местных рынках. Кстати, продавцы там и сами зачастую заказывают товары все с тех маркетплейсов, а потом продают с наценкой, так что если гиганты интернет-ритейла войдут в новые регионы, местному бизнесу придется несладко.