Правительство определилось с общими принципами оборота дата-сетов в РФ

Напомним, что ранее бизнес раскритиковал поправки к законопроекту, предложенные ко второму чтению главой комитета Госдумы по связи и IT Александром Хинштейном (эта редакция размещена на сайте Госдумы). Так, в Ассоциации больших данных (АБД; входят «Яндекс», «Сбер», VK, операторы связи и др.) полагали, что поправки, предусматривающие, что доступ к данным получат только государственные и муниципальные органы, а также компании из спецперечня, «концептуально противоречат поручениям президента» и вместо создания условий для передачи данных госорганами разработчикам ИИ-решений предполагают «передавать коммерческие данные государству». Кроме того, в нем отсутствовала ясность в части организационно-технической механики реализации предлагаемых изменений, добавили в пресс-службе ассоциации. Нынешняя редакция предусматривает минимальные изменения, отмечают там. «В тексте по-прежнему даются ссылки как минимум на 20 подзаконных актов. К сожалению, несмотря на многочисленные запросы отрасли, проектов подзаконных документов нам представлено не было», — говорят в АБД. Для того чтобы понять, во сколько инициатива обойдется государству и отрасли, какой возможен экономический эффект, необходимо в том числе знать, каковы требования к обезличиванию данных и передаче данных, к дата-сетам, цели запросов и ограничения по ним (то есть что такое «нужды государственного управления»), как будет осуществляться контроль качества данных и совместимости.