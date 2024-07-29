Независимый рейтинг отелей для деловых мероприятий появится в РФ

Разработкой методологии, сбором информации и подсчетом результатов рейтинга Top 100 Business Hotels. Meetings & Events Service занимаются авторитетные независимые рейтинговые агентства: Центр экономики рынков — компания-эксперт в научных подходах по исследованию рынков для корпораций и госструктур, и МАСМИ Россия, которая которая специализируется на маркетинговых исследований полного цикла на протяжении последних тридцати лет и является частью исследовательской группы компаний MASMI Research Group c офисами в Центральной, Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Инициатором рейтинга выступает агентство по организации бизнес-событий Creative Market, компания-лидер с двадцатилетним опытом работы на ивент-рынке.