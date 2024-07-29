Независимый рейтинг отелей для деловых мероприятий появится в РФ

Итоги будут опубликованы на портале BusinessHotelRating в ноябре 2024 года.
Вместе с рейтингом и результатами исследования на сайте будет представлен расширенный каталог отелей с полной информацией, необходимой при планировании бизнес-мероприятия.
Портал BusinessHotelRating.com станет площадкой, где отели смогут заявить о своих возможностях и преимуществах с точки зрения сервиса и организации деловых событий, а клиенты — представители бизнеса и профильные агентства — подобрать отель для бизнес-события любого формата с учетом широкого спектра критериев.
Портал BusinessHotelRating.com станет также пространством для обмена экспертными мнениями и обсуждения важных вопросов, связанных с организацией деловых событий в России.
За последние годы рынок отелей в России стремительно менялся. Одновременно увеличивалось количество деловых мероприятий, которые проводят российские компании. Изменения коснулись масштаба и форматов мероприятий. Исходя из вызовов времени поменялись требования к сервису, оснащению залов, безопасности, техническому оборудованию, стандартам обслуживания, меню. Таким образом, на рынке сформировался запрос на независимую экспертизу, которая позволит аккумулировать информацию об отелях в контексте актуального опыта проведения деловых мероприятий.
Разработкой методологии, сбором информации и подсчетом результатов рейтинга Top 100 Business Hotels. Meetings & Events Service занимаются авторитетные независимые рейтинговые агентства: Центр экономики рынков — компания-эксперт в научных подходах по исследованию рынков для корпораций и госструктур, и МАСМИ Россия, которая которая специализируется на маркетинговых исследований полного цикла на протяжении последних тридцати лет и является частью исследовательской группы компаний MASMI Research Group c офисами в Центральной, Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Инициатором рейтинга выступает агентство по организации бизнес-событий Creative Market, компания-лидер с двадцатилетним опытом работы на ивент-рынке.
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