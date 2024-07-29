Максимум пособий. Декретные выплаты вырастут до 1,1 млн рублей в 2025 году

В 2025 году максимальный размер декретных выплат вырастет более чем на 40% к текущему году и составит от 794 тыс. до 1,1 млн рублей, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что в сравнении с 2023 годом сумма увеличится в два раза.
«Это связано с тем, что при вычислении пособия по беременности и родам используется показатель “среднедневной заработок” за два предыдущих календарных года, — пояснил Балынин. — Максимальное пособие вычисляется расчётным путём, исходя из среднедневного заработка, определённого по значениям предельных размеров баз для обложения страховыми взносами в два предыдущих года».
Таким образом, при расчёте пособий в 2024 году используются значения предельных размеров баз 2022 и 2023 гг. (1 032 000 рублей и 1 917 000 рублей соответственно), а в 2025 году будут применяться уже данные по 2023 и 2024 гг. (1 917 000 рублей и 2 225 000 рублей). Эксперт напомнил, что на количество оплачиваемых дней влияет тип беременности. Так, при одноплодной беременности оплачивается 140 дней, при одноплодной беременности с осложнениями — 156, при многоплодной беременности — 194.
«В 2024 году максимальное пособие по беременности и родам составляет 565 562,20 рублей при одноплодной беременности, 630 197,88 рублей при одноплодной беременности с осложнениями, 783 707,62 рублей при многоплодной беременности, — сказал Балынин. — В 2025 году они вырастут до 794 355,80 рублей, 885 139,32 рублей и 1 100 750,18 рублей соответственно».
Эксперт отметил, что увеличение минимального размера оплаты труда повлечёт за собой рост минимального среднедневного заработка, допустимого к использованию при вычислении пособия по беременности и родам. Учитывая тот факт, что МРОТ ежегодно увеличивается, то и минимальная сумма пособия на следующий год тоже вырастет.
Ранее эксперт Маргарита Васюнина пояснила, что россияне имеют право работать и получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет. Она отметила, что в силу вступили поправки в законодательство, которые сохраняют право на выплаты у одного из родителей (усыновителей, опекунов) или любого родственника, ухаживающего за ребенком, при выходе на работу на полный либо сокращенный рабочий день.
Эксперт отметила, что правило распространяется и на случаи, когда человек работает на дому или в дистанционном режиме, либо вышел на работу к другому работодателю на полный или сокращенный рабочий день.