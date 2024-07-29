Максимум пособий. Декретные выплаты вырастут до 1,1 млн рублей в 2025 году

Ранее эксперт Маргарита Васюнина пояснила, что россияне имеют право работать и получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет. Она отметила, что в силу вступили поправки в законодательство, которые сохраняют право на выплаты у одного из родителей (усыновителей, опекунов) или любого родственника, ухаживающего за ребенком, при выходе на работу на полный либо сокращенный рабочий день.