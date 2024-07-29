Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин с 1 августа 2024 года

«Цены в розницу на обычных заправках как поднимались потихоньку, так и поднимаются. Это закономерность последних десяти лет. Основной целевой показатель для правительства — пусть они растут, но не выше уровня инфляции. Сейчас она составляет примерно 9,1%, но, может, к концу года подрастет. Будет в промежутке между 9—9,5%. Соответственно, на этот процент вырастет цена дизеля и бензина в розницу для обычного автомобилиста», — рассказал эксперт.