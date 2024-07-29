Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин с 1 августа 2024 года

Необходимо разделять цены на топливо на бирже и в рознице, отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Цены в розницу на обычных заправках как поднимались потихоньку, так и поднимаются. Это закономерность последних десяти лет. Основной целевой показатель для правительства — пусть они растут, но не выше уровня инфляции. Сейчас она составляет примерно 9,1%, но, может, к концу года подрастет. Будет в промежутке между 9—9,5%. Соответственно, на этот процент вырастет цена дизеля и бензина в розницу для обычного автомобилиста», — рассказал эксперт.
В августе, по словам специалиста, цены в рознице могут вырасти на 0,5%. Показатели в целом будут такими же, как и в предыдущие месяцы.
Основные же изменения в ценах на топливо будут происходить на бирже, считает Игорь Юшков. В этом сегменте стоимость бензина может как существенно увеличиться, так и уменьшиться. В 2023 году, вспоминает эксперт, такие изменения происходили во время топливного кризиса, разгар которого пришелся на сентябрь—октябрь. Снижение цен было зафиксировано в начале 2024 года.
«В августе стоит ожидать уменьшения стоимости бензина АИ-95. Рынок в большей степени насытится, потому что планируют запретить экспорт. Больше объемов будет поступать на биржу. Число предложений увеличится, цены скорректируются. Мы увидим снижение разрыва цены между АИ-95 и АИ-92. Сейчас он доходит до 17—18 тыс. рублей за тонну. Возможно, разница сократится на 10 тыс. рублей. Но до конца не понятно, как быстро это произойдет», — рассказал Игорь Юшков.
По данным на 24 июля стоимость бензина АИ-95 за тонну составляла 75 тыс. рублей, АИ-92 — 56 тыс. рублей, второй показатель оказался почти на четверть ниже первого.
Вторая составляющая уравнения — это объем спроса. Июль—август — пик спроса на нефтепродукты и на бензин в частности. Это автомобильный сезон, люди едут в отпуска. В этот период увеличиваются объемы потребления бензина, пояснил специалист.
«Правительство применяет пока только часть мер для стабилизации ситуации на рынке — в частности, запрет экспорта бензина. Если это не сработает, то будут принимать другие решения по отношению к нефтяным компаниям», — подытожил Игорь Юшков.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Алина Пацека