Индекс РТС за минуту упал на 3,57% после роста официальных курсов доллара и евро

Банк России установил официальный курс доллара на 30 июля 2024 года на уровне 86,5554 рубля, что на 99 копеек выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 87 копеек — до 94,1381 рубля, юаня — на 13 копеек, до 11,8567 рубля.