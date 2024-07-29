Индекс РТС за минуту упал на 3,57% после роста официальных курсов доллара и евро

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Индекс РТС за минуту снизился на 3,57% после того, как Банк России повысил официальные курсы доллара и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
По данным на 17:41 мск, индекс РТС снизился на 3,57% — до 1 062,7 пункта. К 18:05 мск индекс РТС ускорил снижение и находился на уровне 1 060,58 пункта (-3,76%).
Причиной волатильности служит обновление индикативного курса рубля. Как сообщалось на сайте Мосбиржи, индикативный курс для расчета индекса обновляется ежедневно не ранее 17:00 мск, после публикации официальных курсов валют ЦБ на следующий день.
Банк России установил официальный курс доллара на 30 июля 2024 года на уровне 86,5554 рубля, что на 99 копеек выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 87 копеек — до 94,1381 рубля, юаня — на 13 копеек, до 11,8567 рубля.
ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.