Госдума установит нормы для дня трудоголиков

«эпизодического» труда (прошу не путать со сверхурочной работой) никак не ограничена, если работодатель установил ненормированный рабочий день. Единственный бонус в такой ситуации — парочка дополнительных дней отпуска. И для однажды задержавшегося на час, и для того, кто буквально живет на работе. Считаем это несправедливым и не отвечающим интересам работников.