Госдума установит нормы для дня трудоголиков

Инициатива призвана ограничить аппетиты недобросовестных работодателей и обязать их вести учет переработок сотрудников.
Общее время ненормированного рабочего времени проектом предлагается ограничить 120 часами в год. А дополнительные дни отпуска предоставлять в прямой зависимости от количества переработок. Сегодня этой корреляции в законе нет.
По мнению инициаторов законодательной инициативы трудовые споры между работником и работодателем часто возникают не из-за ненормированного рабочего дня, а по причине отсутствия учета отработанного времени.
Работники фактически начинают жить на работе за три дополнительных выходных днях в году — за минимальную гарантию, которую большинство работодателей не стремятся увеличивать, хотя они таким правом наделены.
— Профессиональное выгорание, болезни и нервные расстройства на фоне рабочего стресса, семейные конфликты и многое другое — то, с чем сталкиваются миллионы россиян из-за регулярных переработок, — перечислил «МК» причины своей законодательной инициативы.
один из авторов законопроекта председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. — Сегодня продолжительность.
«эпизодического» труда (прошу не путать со сверхурочной работой) никак не ограничена, если работодатель установил ненормированный рабочий день. Единственный бонус в такой ситуации — парочка дополнительных дней отпуска. И для однажды задержавшегося на час, и для того, кто буквально живет на работе. Считаем это несправедливым и не отвечающим интересам работников.
Поэтому с коллегами мы разработали законопроект, который устанавливает предельное количество часов переработки. Общее время труда в режиме ненормированности — не больше 120 часов в год.
Работодателям придется четко фиксировать каждый час переработки своих сотрудников. И, конечно, чем больше таких «переработок», тем дольше будет их отпуск. И тем меньше простор для злоупотреблений со стороны руководства, — заключил депутат Нилов.
По результатам исследований почти половина россиян (47%) вынуждены работать сверхурочно.
В 2024 году по сведениям одного из сервера найма работников в 60% компаний работники регулярно перерабатывают. Согласно международным исследованиям россияне в среднем тратят на работу дополнительных 21,2 часа в месяц.
Результаты исследований не меняются годами, а статистика даже усугубляется, поскольку переработка по мнению народных избранников.
стала частью корпоративной культуры в России, выгодной для работодателя.