Госдолг США впервые превысил $35 трлн

В базе данных на сайте ведомства в графе «совокупный государственный долг» по состоянию на 29 июля значится сумма $35 трлн. Это рекордный показатель. В начале января он превысил отметку $34 трлн. Республиканцы уже подвергли критике президента США демократа Джо Байдена за его политику, которая, по их мнению, привела к увеличению госдолга.