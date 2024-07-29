Главные события финансовых рынков 29 июля — 4 августа

В мире
На этой неделе свое громкое слово скажет ФРС США. Скорее всего американский регулятор сохранит процентную ставку неизменной. Зато замедление роста цен и постепенное охлаждение рынка труда дают надежду, что регулятор начнет цикл снижения ставки уже в сентябре.
Рынок США вряд ли сильно отреагирует на решение ФРС — все-таки ожидания уже заложены в цены активов. Мы считаем, что главный индекс акций США S&P 500 останется на этой неделе в диапазоне 5322−5572 пунктов.
В России
Как мы и прогнозировали Банк России в пятницу повысил ставку до 18% годовых и дал намек на дальнейшее повышение к концу года. Для населения плохая новость в том, что ставки по кредитам в стране вырастут уже на этой неделе. Но есть и хорошие новости! Ставки по банковским вкладам и купоны по облигациям тоже подрастут. А это значит, что сейчас самое время нести свои деньги на короткие депозиты и покупать облигации с «плавающим» купоном.
Рубль
Налоговый период, когда экспортеры обязаны продавать валютную выручку, закончился на минувшей неделе. Зато решение по ставке ЦБ поддержало рубль. И на этой неделе отечественная валюта, вероятно, останется в коридоре ₽82,6−88,2 за доллар.
Нефть
По расчетам аналитиков, нефтяные котировки на этой неделе могут колебаться в коридоре $78,3−84,9 за баррель. Дело в том, что переговоры между Израилем и ХАМАС еще не завершены, но есть вероятность перемирия, что окажет давление на цену «черного золота». Кроме того, третий пленум Компартии Китая не принес сигналов, что Поднебесная будет наращивать потребление нефти.
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