Главные события финансовых рынков 29 июля — 4 августа

Как мы и прогнозировали Банк России в пятницу повысил ставку до 18% годовых и дал намек на дальнейшее повышение к концу года. Для населения плохая новость в том, что ставки по кредитам в стране вырастут уже на этой неделе. Но есть и хорошие новости! Ставки по банковским вкладам и купоны по облигациям тоже подрастут. А это значит, что сейчас самое время нести свои деньги на короткие депозиты и покупать облигации с «плавающим» купоном.