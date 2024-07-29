Германский госдолг в 2023 году достиг рекордных €2,45 трлн

По подсчетам Destatis, тем самым на каждого гражданина Германии приходится около €28,9 тыс., что на €778 больше, чем годом ранее. При подсчете учитывается государственная задолженность на федеральном и земельном уровне, а также долги муниципалитетов.
Основная часть роста задолженности приходится именно на федеральный уровень: она выросла на €75 млрд, до €1,7 трлн, в то время как долги земель снизились на €13 млрд, составив €594 млрд. Задолженность муниципалитетов выросла почти на €14 млрд, однако в целом она сравнительно небольшая в сравнении с долгами других уровней и составляет €155 млрд.