Германский госдолг в 2023 году достиг рекордных €2,45 трлн

Основная часть роста задолженности приходится именно на федеральный уровень: она выросла на €75 млрд, до €1,7 трлн, в то время как долги земель снизились на €13 млрд, составив €594 млрд. Задолженность муниципалитетов выросла почти на €14 млрд, однако в целом она сравнительно небольшая в сравнении с долгами других уровней и составляет €155 млрд.