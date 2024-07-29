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Германский госдолг в 2023 году достиг рекордных €2,45 трлн

К концу 2023 года государственная задолженность Германии достигла рекордных €2,45 трлн. Такие данные сегодня, 29 июля, опубликовало Федеральное статистическое управление Германии (Destatis). Тем самым в сравнении с 2022 годом задолженность выросла на €77 млрд, или на 3,3%.

Источник: РИА "Новости"

По подсчетам Destatis, тем самым на каждого гражданина Германии приходится около €28,9 тыс., что на €778 больше, чем годом ранее. При подсчете учитывается государственная задолженность на федеральном и земельном уровне, а также долги муниципалитетов.

Основная часть роста задолженности приходится именно на федеральный уровень: она выросла на €75 млрд, до €1,7 трлн, в то время как долги земель снизились на €13 млрд, составив €594 млрд. Задолженность муниципалитетов выросла почти на €14 млрд, однако в целом она сравнительно небольшая в сравнении с долгами других уровней и составляет €155 млрд.