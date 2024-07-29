«Газпром» установил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. «Газпром» 27 июля установил новый исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири», сообщил холдинг.
«Поставка по газопроводу “Сила Сибири” вновь превысила суточные контрактные обязательства компании», — отметили в холдинге.
В «Газпроме» напомнили, что поставки по «Силе Сибири» идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.
Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия планирует в 2024 году поставить в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» 30 млрд куб. м газа, а в следующем выйти на проектную мощность в 38 млрд куб. м.
«Газпром» в 2023 году увеличил поставки газа в Китай по «Силе Сибири» в 1,5 раза, до 22,7 млрд куб. м.
«Сила Сибири» — крупнейшая система транспортировки газа на востоке России. В ближайшие годы общий объем экспорта «Газпрома» в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год (за счет реализации проекта поставок газа в КНР по дальневосточному маршруту), а с учетом транзитного газопровода через Монголию — почти 100 млрд куб. м в год, отмечал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Позднее Миллер заявил, что Китай рассматривает возможность увеличения поставок российского газа по «Силе Сибири» сверх проектной мощности в 38 млрд куб. м.