FT: ЕС готовит ответные торговые меры для борьбы с Трампом

FT пишет, что европейские чиновники «рассматривают метод кнута и пряника». Переговорщики ЕС планируют связаться с командой Дональда Трампа до того, как он вступит в должность, чтобы обсудить, какие американские товары ЕС мог бы закупать в больших объемах. Если переговоры провалятся, торговый департамент Еврокомиссии (ЕК) составит списки товаров на импорт, на которые могут быть наложены пошлины в размере 50% и выше.
«Мы должны показать, что мы партнер для США, а не проблема. Мы будем искать сделки, но мы готовы защитить себя, если до этого дойдет. Мы не будем руководствоваться страхом», — отметил неназванный высокопоставленный чиновник ЕС.
Заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис выразил надежду, что обе стороны смогут избежать конфронтации. «Мы считаем, что США и ЕС являются стратегическими союзниками, и особенно в нынешнем геополитическом контексте важно, чтобы мы работали вместе в сфере торговли. Мы защищали свои интересы с помощью пошлин, и мы готовы защищать их снова, если это будет необходимо», — отметил он.
Источники Bloomberg сообщали, что господин Трамп обдумывает введение новых рестрикций в отношении торговли с ЕС, если вернется в Белый дом. Речь шла, в частности, о введении минимального тарифа в размере 10% и контрмерах против европейских налогов на цифровые услуги. Выборы в США пройдут 5 ноября.