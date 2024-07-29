FT: ЕС готовит ответные торговые меры для борьбы с Трампом

FT пишет, что европейские чиновники «рассматривают метод кнута и пряника». Переговорщики ЕС планируют связаться с командой Дональда Трампа до того, как он вступит в должность, чтобы обсудить, какие американские товары ЕС мог бы закупать в больших объемах. Если переговоры провалятся, торговый департамент Еврокомиссии (ЕК) составит списки товаров на импорт, на которые могут быть наложены пошлины в размере 50% и выше.