Фицо заявил, что блокировка поставок нефти от «Лукойла» не коснется интересов РФ

БРАТИСЛАВА, 29 июля. /ТАСС/. Блокировка Киевом поставок нефти российской компании «Лукойл» нанесет ущерб Украине, Словакии и Венгрии и не коснется интересов РФ. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в видеообращении к согражданам, выложенном в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«Дальнейшее исполнение этой бессмысленной санкции [Украины против РФ] нанесет ущерб только Украине, Словакии и Венгрии и практически не коснется России, — сказал Фицо. — Если поставки российской нефти через Украину в кратчайшие сроки не будут возобновлены, [находящийся в Братиславе один из крупнейших в Центральной Европе нефтеперерабатывающий комбинат] Slovnaft перестанет поставлять нефть, [объемы] которой покрывают десятую часть украинских нужд».
Фицо проинформировал, что в связи со сложившейся ситуацией провел «повторные телефонные разговоры» с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, а также при участии руководства МИД Словакии принял в понедельник посла Украины в республике. Братислава, по его словам, уделяет максимальное внимание этой проблеме и настаивает на возобновлении поставок.
«Фактом является то, что нам недостает части нефти, — сказал премьер. — Для нас [словацких властей] на первом месте находятся интересы Словакии и ее жителей. Словацкая общественность очень негативно расценивает [действия] украинского президента».
«Проблема с украинским транзитом российской нефти не может изменить нашу [Словакии] позицию по отношению к войне на Украине. Ее необходимо немедленно завершить перемирием, а не продлевать искусственно с нереальной целью поставить Россию на колени и реальной целью еще больше набить [деньгами] карманы торговцев оружием», — добавил Фицо.
Украина прекратила транзит нефти «Лукойла» через свою территорию в Венгрию и Словакию из-за включения его Киевом в черный список. Поставки энергоносителя из РФ в эти страны осуществляются по трубопроводу «Дружба», проходящему через территорию Украины.