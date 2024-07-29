Фицо заявил, что блокировка поставок нефти от «Лукойла» не коснется интересов РФ

«Дальнейшее исполнение этой бессмысленной санкции [Украины против РФ] нанесет ущерб только Украине, Словакии и Венгрии и практически не коснется России, — сказал Фицо. — Если поставки российской нефти через Украину в кратчайшие сроки не будут возобновлены, [находящийся в Братиславе один из крупнейших в Центральной Европе нефтеперерабатывающий комбинат] Slovnaft перестанет поставлять нефть, [объемы] которой покрывают десятую часть украинских нужд».