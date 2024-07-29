ЦБ выявил в первом полугодии 2024 года почти 3,5 тысячи нелегалов

Большинство этих компаний продвигали свои предложения в социальных сетях и Телеграме, говорится в сообщении.



«Мошенники часто выстраивают схемы, основанные на санкционной тематике. Например, обещают, что якобы могут предоставить возможность торговать иностранными активами или инвестировать в зарубежные проекты. Для оплаты своих услуг и участия в подобных проектах их организаторы предлагают пользоваться криптовалютами и иностранными платежными сервисами. В первом полугодии 2024 года 59% выявленных пирамид привлекали средства клиентов в криптовалютах. Такие инструменты позволяют злоумышленникам сохранять анонимность, а пострадавшие клиенты не могут потом доказать обман», — предупреждает регулятор.



Не доверяйте чересчур заманчивым финансовым предложениям и проверяйте, легально ли действует компания. Это можно сделать, сверившись со справочником на сайте ЦБ, а также со Списком компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.



Отмечается, что за первое полугодие ЦБ инициировал ограничение доступа более чем к 8 тысячам интернет-ресурсов, принадлежавшим нелегалам. Их потенциальная аудитория — более 23 миллионов пользователей.