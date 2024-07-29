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ЦБ выявил в первом полугодии 2024 года почти 3,5 тысячи нелегалов

Как сообщает пресс-служба регулятора, почти половина всех выявленных схем — компании с признаками финансовых пирамид. Каждая третья — является нелегальным кредитором. Остальные — нелегальные форекс-дилеры.

Источник: Freepik

Большинство этих компаний продвигали свои предложения в социальных сетях и Телеграме, говорится в сообщении.

«Мошенники часто выстраивают схемы, основанные на санкционной тематике. Например, обещают, что якобы могут предоставить возможность торговать иностранными активами или инвестировать в зарубежные проекты. Для оплаты своих услуг и участия в подобных проектах их организаторы предлагают пользоваться криптовалютами и иностранными платежными сервисами. В первом полугодии 2024 года 59% выявленных пирамид привлекали средства клиентов в криптовалютах. Такие инструменты позволяют злоумышленникам сохранять анонимность, а пострадавшие клиенты не могут потом доказать обман», — предупреждает регулятор.

Не доверяйте чересчур заманчивым финансовым предложениям и проверяйте, легально ли действует компания. Это можно сделать, сверившись со справочником на сайте ЦБ, а также со Списком компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Отмечается, что за первое полугодие ЦБ инициировал ограничение доступа более чем к 8 тысячам интернет-ресурсов, принадлежавшим нелегалам. Их потенциальная аудитория — более 23 миллионов пользователей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».