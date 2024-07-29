ЦБ рассказал о финансовых пирамидах в России

«Организаторы стали чаще создавать “смешанные” схемы, которые предлагают пользователям не только вложения средств якобы в инвестпроекты, но еще и торговлю различными активами, в том числе валютными парами на рынке форекс или криптовалютами. Взносы в криптовалютах принимали 59% субъектов с признаками финансовых пирамид, еще 36% — через иностранные платежные сервисы», — говорится в сообщении.