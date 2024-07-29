ЦБ рассказал о финансовых пирамидах в России

«В первом полугодии 2024 года 59% выявленных пирамид привлекали средства клиентов в криптовалютах. Такие инструменты позволяют злоумышленникам сохранять анонимность, а пострадавшие клиенты не могут потом доказать обман», — говорится в сообщении.
ЦБ указывает, что мошенники часто выстраивают схемы, основанные на санкционной тематике. Например, обещают, что якобы могут предоставить возможность торговать иностранными активами или инвестировать в зарубежные проекты. Для оплаты своих услуг и участия в подобных проектах их организаторы предлагают пользоваться криптовалютами и иностранными платежными сервисами.
Регулятор указал, что в этот период выявил 1723 субъекта с признаками финансовой пирамиды. При этом 99% были интернет-проектами.
«Увеличение количества выявленных субъектов (+51% к аналогичному периоду годом ранее) произошло за счет роста предложений в онлайн-сегменте. Интернет-проекты с псевдоинвестиционными предложениями, действующие с элементами пирамидальных схем, почти полностью заместили собой классические финансовые пирамиды», — поясняет ЦБ.
Банк России отмечает, что зачастую мошенники маскируют свои проекты под экономические игры с псевдоинвестиционной составляющей. Для продвижения они используют вирусные медиатренды — например, ажиотаж вокруг популярных игр-кликеров и мемкойнов. В форме экономических игр действовали более 14% нелегальных проектов.
«Организаторы стали чаще создавать “смешанные” схемы, которые предлагают пользователям не только вложения средств якобы в инвестпроекты, но еще и торговлю различными активами, в том числе валютными парами на рынке форекс или криптовалютами. Взносы в криптовалютах принимали 59% субъектов с признаками финансовых пирамид, еще 36% — через иностранные платежные сервисы», — говорится в сообщении.
ЦБ РФ рекомендует гражданам быть внимательными, не доверять «чересчур заманчивым финансовым предложениям» и проверять на сайте регулятора, легально ли действует компания. «Банк России также публикует Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке», — подчеркивает ЦБ.