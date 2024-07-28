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Стоит ли брать кредит на отпуск в 2024 году

Полезные советы по оформлению кредита на отдых, а также плюсы и минусы такого решения в 2024 году. Рассказываем о потенциальных рисках для заемщиков и на что обратить внимание перед тем, как взять кредит на отпуск.

Источник: Reuters

Отпуск в кредит в настоящее время — не лучшее решение. Более правильным является четкое финансовое планирование и накопление средств на отпуск заранее. Об этом рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Для большого числа людей стоит вопрос: стоит ли брать кредит на отпуск. Чтобы финансовая составляющая была сформирована правильно, отпуск надо воспринимать как одну из финансовых целей и формировать на него капитал заблаговременно и из личных средств.

Обычно при финансовом планировании, при подготовке плана на следующий год, есть примерное понимание времени отпуска и, соответственно, можно рассчитать примерную сумму, которая понадобится.

Тогда, по словам экономиста, к моменту отпуска нужная сумма будет в наличии, после отпуска останутся деньги на период до следующих выплат, а «не как обычно из отпускных денег, а потом бы дожить до следующей зарплаты».

Однако, покупая туры на сайтах маркетплейсов, можно встретить предложения с рассрочкой или в кредит.

«По факту это микрофинансовая организация предоставляет средства и далее вам надо будет их выплачивать. Процент и при невысокой ключевой ставке был очень высокий, а сейчас это крайне дорогие деньги», — предупреждает Мария Ермолова.

И далее будет сложнее его выплачивать. И в целом переплата за такой отпуск в кредит будет существенная — порой в несколько раз, заключила экономист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Елена Рогачева.