Nikkei: Mitsubishi присоединится к альянсу Honda и Nissan

Honda и Nissan объявили о соглашении о всестороннем сотрудничестве в марте. Nissan владеет 34,01% акций Mitsubishi Motors, но на тот момент решение по этой компании выработано не было. По информации японской газеты, три автоконцерна намерены вместе работать над повышением конкурентоспособности на фоне успехов Tesla и китайских производителей.
Honda и Nissan — второй и третий автопроизводитель в Японии по числу мировых продаж автомобилей (4,1 млн и 3,44 млн соответственно). Mitsubishi Motors продала в прошлом финансовом году 810 тыс. машин. Совокупный объем продаж альянса составит 8,35 млн. Крупнейший японский автопроизводитель Toyota тоже создает альянсы, но с другими производителями — Daihatsu, Suzuki, Subaru, Mazda и Hino Motors. Их совокупный объем продаж составляет 16 млн автомобилей.
Honda, Nissan и Mitsubishi намерены стандартизировать программное обеспечение на своих автомобилях. Предполагается, что его разработкой займутся Honda и Nissan, но оно может быть использовано и Mitsubishi. Предполагается, что больше средств будут выделять на вопросы, связанные электроавтомобилями. Также стороны могут рассмотреть дополнения модельных рядов друг друга.