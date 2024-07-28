Nikkei: Mitsubishi присоединится к альянсу Honda и Nissan

Honda, Nissan и Mitsubishi намерены стандартизировать программное обеспечение на своих автомобилях. Предполагается, что его разработкой займутся Honda и Nissan, но оно может быть использовано и Mitsubishi. Предполагается, что больше средств будут выделять на вопросы, связанные электроавтомобилями. Также стороны могут рассмотреть дополнения модельных рядов друг друга.