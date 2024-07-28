Как в 2024 году воспользоваться налоговыми льготами, если вы инвестор

Успех личной инвестиционной стратегии зависит не только от грамотно сформированного портфеля, но и от умелого применения налоговых льгот. Как будучи инвестором ими воспользоваться, рассказал управляющий директор департамента финансового консультирования брокера ВТБ Мои Инвестиции Артём Маркин.
«Часто инвесторы вспоминают лишь о том, что налоги уменьшают их доход. Они не задумываются о важнейшей составляющей — налоговых льготах. Государству важно не только поступление налогов в бюджет, оно также заинтересовано привлечь долгосрочные инвестиции в экономику», — пояснил он.
На повестке дня — налоговая реформа, но предлагаемые изменения не затронут льготы на долгосрочное владение ценными бумагами.
Из обсуждаемых поправок то, что ставка 22% не будет применяться на доход от инвестиций.
Максимальная ставка по таким доходам сохранится и составит 15%.
И, конечно, для частных инвесторов это выгодно, считает финансист.
Добавились новые механизмы: новый ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) третьего типа не ограничен по сумме инвестирования.
Еще одна особенность ИИС3 — можно открыть до 3 таких счетов, и это можно и нужно учитывать при формировании стратегии.
Так, если ваш доход с первоначальной суммы инвестиций менее 30 млн рублей и вы вкладывали средства на ИИС на 5 лет, то государство налог не взимает.
Таким образом, большинство граждан может инвестировать в долгосрочной перспективе, не уплачивая налог.
К примеру, вы инвестировали 100 тыс. рублей под ставку 20% годовых на 5 лет. Ваша прибыль — 148,8 тыс. рублей. А итог вместе с первоначальной суммой инвестиций — 248,8 тыс. рублей. Налоговая льгота — 30 млн рублей, поэтому, налог вы не платите.
Если сумма превысит 30 млн рублей, налог 15% вы заплатите только с суммы, превышающей это значение.
Эксперт посоветовал инвесторам оценить свой портфель и определить, какие льготы они могут получить уже сейчас и обязательно ими воспользоваться.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева