Как в 2024 году воспользоваться налоговыми льготами, если вы инвестор

«Часто инвесторы вспоминают лишь о том, что налоги уменьшают их доход. Они не задумываются о важнейшей составляющей — налоговых льготах. Государству важно не только поступление налогов в бюджет, оно также заинтересовано привлечь долгосрочные инвестиции в экономику», — пояснил он.