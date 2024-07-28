Китайский автопроизводитель Zeekr будет блокировать «серые» электрокары

Уведомление информирует водителя о том, что его машина находится за пределами зоны обслуживания. Будет предложено вернуть ее на территорию Китая. «Если данное предупреждение будет проигнорировано, то второе уведомление отключит функции экрана и предложит пользователю обратиться за помощью в Zeekr», — сообщил казахстанскому порталу Tengri Auto представитель компании. По его словам, такая мера поможет обеспечить безопасность клиентов, которые покупают автомобили, «соответствующие местным законам и требованиям», через официального дистрибутора.