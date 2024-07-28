Китайский автопроизводитель Zeekr будет блокировать «серые» электрокары

Уведомление информирует водителя о том, что его машина находится за пределами зоны обслуживания. Будет предложено вернуть ее на территорию Китая. «Если данное предупреждение будет проигнорировано, то второе уведомление отключит функции экрана и предложит пользователю обратиться за помощью в Zeekr», — сообщил казахстанскому порталу Tengri Auto представитель компании. По его словам, такая мера поможет обеспечить безопасность клиентов, которые покупают автомобили, «соответствующие местным законам и требованиям», через официального дистрибутора.
Zeekr и другие китайские марки электромобилей (например Avatr) были представлены в РФ только в 2022—2023 годах — и не официальными дистрибуторами, а через параллельный импорт.
В России продолжает увеличиваться спрос на электрокары, в том числе с пробегом. Во втором квартале маркетплейсы отмечают рост продаж таких машин на 15,2%, а по итогам полугодия весь рынок увеличился в несколько раз. Среди лидеров в сегментах новых и подержанных электромобилей — Zeekr, Tesla и Nissan.