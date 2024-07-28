Каким будет курс рубля на неделе с 29 июля по 4 августа 2024: прогноз эксперта

Самые свежие данные и прогнозы курса рубля на неделю с 29 июля по 4 августа в 2024 году. Вместе с главным аналитиком УК Первая Натальей Ващелюк рассказываем об актуальном курсе российского рубля к доллару и другим валютам на бирже или в банке на неделю вперед.