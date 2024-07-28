Каким будет курс рубля на неделе с 29 июля по 4 августа 2024: прогноз эксперта

На динамику валютного курса в течение недели существенное влияние оказывало приближение налогового периода и дивидендных выплат.
Рубль по итогам недели заметно укрепился. Официальный курс доллара США снизился на 2,8%, китайского юаня — на 2,5%.
Несмотря на повышение ключевой ставки Банка России до 18% и жесткую риторику регулятора курс рубля в пятницу после заседания незначительно ослаб.
На предстоящей неделе после завершения налогового периода рубль, вероятно, ослабнет и начнет возвращаться к уровням около 12 ₽/юань и 88 ₽/долл.
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