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Каким будет курс рубля на неделе с 29 июля по 4 августа 2024: прогноз эксперта

Самые свежие данные и прогнозы курса рубля на неделю с 29 июля по 4 августа в 2024 году. Вместе с главным аналитиком УК Первая Натальей Ващелюк рассказываем об актуальном курсе российского рубля к доллару и другим валютам на бирже или в банке на неделю вперед.

Источник: Reuters

На динамику валютного курса в течение недели существенное влияние оказывало приближение налогового периода и дивидендных выплат.

Рубль по итогам недели заметно укрепился. Официальный курс доллара США снизился на 2,8%, китайского юаня — на 2,5%.

Несмотря на повышение ключевой ставки Банка России до 18% и жесткую риторику регулятора курс рубля в пятницу после заседания незначительно ослаб.

На предстоящей неделе после завершения налогового периода рубль, вероятно, ослабнет и начнет возвращаться к уровням около 12 ₽/юань и 88 ₽/долл.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».