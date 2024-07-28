Эксперт рассказал, как изменятся цены в магазинах с 1 августа 2024 года

«Особенностью инфляции этим летом должно стать, прежде всего, необычное ускорение месячной и годовой инфляции в июле из-за индексации тарифов ЖКХ в среднем почти на 10%», — считает Ольга Беленькая. В июле прошлого года такой индексации не проводилась, она была смещена на декабрь 2022 года, поэтому сейчас в сравнении с базой июля прошлого года особенно заметно ускорение годовой инфляции.