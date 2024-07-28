Эксперт рассказал, как изменятся цены в магазинах с 1 августа 2024 года

Кто-то летом беспокоится о стоимости турпакетов, а кого-то больше заботят цены на овощи, фрукты. Как традиционно меняется инфляция и что ожидать в августе, Финансам Mail рассказали эксперты.
Летом и в сентябре обычно происходит сезонное замедление инфляции, рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. А для августа характерна даже небольшая дефляция к предыдущему месяцу из-за сезонного снижения цен на овощи нового урожая.
Но каждый год ситуация может меняться. Например, в прошлом году этого не было — месячные темпы инфляции с учетом сезонности были достаточно высокими, т.к. ускорился перенос ослабления курса рубля в динамику цен, что отразилось прежде всего на ценах непродовольственных товаров.
Кроме того, росли цены на топливо после решения правительства сократить с сентября в два раза компенсирующие выплаты нефтяным компаниям по демпферному механизму за сдерживание цен на АЗС (позже это решение было отменено).
В этом году курс рубля имеет тенденцию к некоторому укреплению, что могло бы способствовать замедлению инфляции. Однако этого пока не происходит — темпы текущей инфляции заметно возросли. По данным Росстата, годовая инфляция в РФ в июне выросла до 8,59% с 8,3% на конец мая.
Когда ожидать пик роста цен
«Особенностью инфляции этим летом должно стать, прежде всего, необычное ускорение месячной и годовой инфляции в июле из-за индексации тарифов ЖКХ в среднем почти на 10%», — считает Ольга Беленькая. В июле прошлого года такой индексации не проводилась, она была смещена на декабрь 2022 года, поэтому сейчас в сравнении с базой июля прошлого года особенно заметно ускорение годовой инфляции.
«Мы полагаем, что из-за этого технического фактора индексации тарифов пик годовой инфляции придется на июль, но ее дальнейшее снижение будет происходить медленно», — отметила экономист.
По ее оценке, этому способствуют такие факторы, как высокие темпы роста потребления и кредитования, дефицитный рынок труда (высокий рост зарплат и издержек на оплату труда), ухудшение ситуации с трансграничными расчетами за импорт и увеличение издержек на приобретение импортной продукции и логистику.
Сезонный фактор удешевления продовольствия из-за поступления нового урожая может быть в этом году менее выраженным, чем в последние 2 года, т.к. неблагоприятные погодные условия в мае привели к потере части урожая.
«Мы полагаем, что годовая инфляция к концу лета будет все еще выше 8%», — сообщила Ольга Беленькая.
К.э.н., доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Коваленко отметила, что инфляция зависит от времени года и непосредственно от периодов отпусков и праздников.
Важным моментом будет то, что многие по частям копят на отпуск, ремонт, крупные покупки, которые чаще всего совершают в летние месяцы, а также к концу весны, поэтому денежная масса увеличивается. Чем больше спрос, тем активнее растут цены на те или иные товары, работы и услуги.
Экономист назвала еще один важный фактор для инфляции — повышенный спрос на услуги индустрии красоты, которые также влияют на повышение цен.
Не на все товары происходит рост цен, например, по мнению Юлии Коваленко, в летние месяцы очень выгодно покупать товары для холодного времени года, так как они в большинстве своем продаются с достаточно высокой скидкой, и конечно же, это сезонные овощи, фрукты. По ее оценке, цены летом вырастут в целом незначительно.
«Но здесь тоже есть фактор, который влияет на увеличение денежной массы — это объемы данных товаров, поэтому совокупность факторов дает рост инфляции в летние месяцы. Сказать, что рост будет на несколько процентов, нельзя, но в районе 1% колебания возможны», — подчеркнула Юлия Коваленко.
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