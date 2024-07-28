Эксперт: ШОС в сочетании с проектами «Пояса и пути» производит эффект синергии

«Роль ШОС проявляется в синергии, которая возникает [в процессе взаимодействия с проектами] инициативы “Пояс и путь”, — пояснил эксперт.
Он напомнил, что «Пояс и путь» охватывает направления экономического сотрудничества, опирающегося на финансовую поддержку. «Есть ряд вовлеченных институтов, например Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Экспортно-импортный банк Китая, Китайский банк развития, — отметил он. — Кроме того, эта инициатива сама по себе представляет теоретическую основу [наращивания взаимодействия]».
Джерачи напомнил, что Китай играет ведущую роль не только при реализации программ «Пояса и пути», но и на площадке ШОС. «Деятельность организации направлена на развитие сотрудничества. ШОС позволяет создать так называемый зонтик безопасности для продвижения проектов “Пояса и пути”. Это как разные части одной головоломки», — пояснил он.
Эксперт указал на важность антитеррористической деятельности ШОС, отметив способность организации выступать в качестве фактора смягчения геополитической напряженности. «К примеру, если мы хотим развивать железнодорожную инфраструктуру, необходимо обеспечить ее безопасность, — сказал он. — Потребуется создать условия для развития проекта, для обеспечения безопасности рабочих. Ведь никто не захочет строить объект, если последуют [нежелательные] изменения, например изменятся границы или последуют теракты».
«Один пояс — один путь» — концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных государств и использованием китайского и зарубежного капитала. В связанных с ней проектах участвуют свыше 150 государств и 30 международных организаций.