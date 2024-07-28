Эксперт: ШОС в сочетании с проектами «Пояса и пути» производит эффект синергии

Джерачи напомнил, что Китай играет ведущую роль не только при реализации программ «Пояса и пути», но и на площадке ШОС. «Деятельность организации направлена на развитие сотрудничества. ШОС позволяет создать так называемый зонтик безопасности для продвижения проектов “Пояса и пути”. Это как разные части одной головоломки», — пояснил он.