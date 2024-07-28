Долги Ходорковского в России превысили 17,4 млрд рублей

В отношении экс-главы ЮКОСа Ходорковского и бывшего руководителя финансового объединения «Менатеп» Платона Лебедева расследовались два уголовных дела. По первому из них в мае 2005 года они были приговорены Мещанским судом Москвы к девяти годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. По второму делу 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал их виновными по статьям о хищении и легализации денежных средств, полученных преступным путем, приговорив их к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима с учетом наказания, назначенного по первому приговору.