Ждать и верить. У кого будут проблемы с переводами из-за нового приказа ЦБ

Новые критерии
Три признака уже действуют с сентября 2018 года, напомнила эксперт по инвестициям, создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе. Среди них — приостановка переводов денег на счета, сведения о которых внесены в базу данных Банка России о мошеннических счетах. Также банки обязаны блокировать переводы с нетипичными для клиента параметрами — сумма перевода, периодичность, время и места проведения. Еще один критерий для повода заблокировать перевод: если он производится с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, и данные о нем внесены в базу данных регулятора.
Теперь в списке шесть признаков мошеннических операций. По одному из трех новых критериев банки обязаны приостанавливать переводы на счета, которые ранее оценивались антифрод-системами банков как мошеннические операции. Блокировки переводов будет даже в случае, если пострадавшие клиенты не сообщали в банк об обмане и счета злоумышленников не находятся в базе данных Банка России, а внесены только в собственную базу банков.
Еще критерий для повода заблокировать деньги — это информация о возбужденном уголовном деле против получателя средств. Такие данные могут поступить в банк по любым каналам: от правоохранительных органов, от структур ЦБ РФ или по заявлению частного лица с подтверждающими документами о возбуждении уголовного дела.
Третий новый критерий обяжет банки учитывать данные от других организаций о мошеннической операции. «Например, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих СМС-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах», — поясняет регулятор.
Новый закон
Одновременно с 25 июля вступит в силу закон о блокировке подозрительных операций с использованием этих признаков. Банки будут возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги в случае невыполнения требований по утвержденным критериям. По закону также предусмотрен двухдневный период охлаждения для перевода — в это время банк не будет перечислять деньги на подозрительный счет. Одновременно банк предупредит клиента о таком переводе. Банки по новому закону также должны будут отключать доступ к дистанционному обслуживанию «обнальщикам» по информации, полученной из МВД России. Сейчас данные о дропперах банки получают из базы данных ЦБ РФ.
Ошибочные блокировки
Генеральный директор компании «Региональные Системы Комплексной Безопасности» Руслан Дорошенко считает, что нет предпосылок для возникновения ситуации массовых блокировок переводов. «Так как действуют механизмы проверки информации и исключения возможных ошибок. Напротив, можно ожидать снижение числа мошеннических операций и размера причиненного финансового ущерба», — отметил он.
По мнению генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамина Каганова, эти меры важны и вопрос не столько в том, что помешают ли они рынку. «Здесь вопрос о благе и бремени любого нововведения», — отметил эксперт. Даже, если кто-то испытают временные трудности, то способ минимизировать эти последствия будет найден довольно быстро: «и банки, и регулятор в этом заинтересованы», — считает он.
«Но то, что станет меньше дропперов и граждане будут меньше сталкиваться с мошенниками — это, безусловно, стоит того, чтобы пройти непростой этап адаптации рынка к новому регулированию», — подчеркнул Вениамин Каганов.
«При этом достаточно низкий шанс, что новшества затронут обычные переводы граждан», — отметила Ольга Гогаладзе.
Почему только шесть?
По мнению Вениамина Каганова, в регулировании финрынка, как и любом регулировании, главное — не навредить. По его словам, формулируя признаки, Банк России должен был учесть с одной стороны — необходимость максимального предотвращения мошенничества, с другой — технические возможности банков по обнаружению и правильной идентификации операций как возможно мошеннических.
Он обратил внимание, что в обязательном порядке банки будут отключать доступ к дистанционному обслуживанию клиентов только если информация о совершенных ими противоправных действиях поступила от МВД России. Во всех остальных случаях будет проводиться предварительная проверка, в ходе которой банки будут вручную анализировать клиентский профиль получателя средств, уточнять параметры обычно совершаемых им операций. «Поэтому признаков всего шесть, а не 20 или 30: в этом случае на банки бы легла большая финансовая и техническая нагрузка по более тонкой донастройке антифрод-систем», — пояснил Вениамин Каганов.
Как отметил Руслан Дорошенко, дополнением уже имеющихся признаков мошеннических операций для приостановки переводов Банк России расширил каналы поступления информации, которая может учитываться при блокировке. «Приказ мегарегулятора позволяет кредитным организациям повысить качество реагирования на попытки злоумышленников кражи денег, а, следовательно, и свою ответственность перед клиентами», — рассказал эксперт.
По мнению Ольги Гогаладзе, Банк России активно борется с мошенническими операциями и выявляет ситуации, связанные с кражей денег клиентов банков, и находит в них общие черты. Из этих общих черт формируется перечень признаков мошеннических операций. Банк России максимально пытается закрыть возможность мошенничества в банковских каналах, при этом не мешая законным операциям. Но и мошенники придумывают все более хитрые схемы и переходят в «серую» зону, используя криптовалюту. Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина пояснила, что эти шесть пунктов стали основными, поскольку учитывают самые распространенные признаки мошеннических операций. Эти критерии предотвращают кражу денег граждан со счетов банков и при этом не ограничивая законные переводы.
Как уберечься
Нововведения могут помочь ограничить определенные схемы мошенничества и повысить вероятность вернуть денежные средства, считает Ольга Гогаладзе. «Но важно помнить, что хоть ЦБ и старается ограничить людей от мошеннических схем, главный фактор — внимательность и осведомленность каждого гражданина в отдельности. Особенно это касается пожилых людей», — отметила она.
По мнению Ольги Вяльшиной, в первую очередь, чтобы избежать обмана, человеку необходимо быть внимательным. Возрастающие темпы цифровизации услуг формируют условия для попыток внедрения новых мошеннических схем, основанных на доверчивости граждан и стремлении получить какую-либо выгоду или компенсацию.
«Мы рекомендуем доверять только проверенным ресурсам и никогда не сообщать по телефону свои личные данные, не переходить по неизвестным ссылкам, не перезванивать на сомнительные и незнакомые номера, а также хранить персональные данные на компьютере или смартфоне. Соблюдение всех этих несложных правил поможет избежать столкновения с мошенниками и сохранить конфиденциальность своих личных данных», — рассказала Ольга Вяльшина.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».