Ждать и верить. У кого будут проблемы с переводами из-за нового приказа ЦБ

Он обратил внимание, что в обязательном порядке банки будут отключать доступ к дистанционному обслуживанию клиентов только если информация о совершенных ими противоправных действиях поступила от МВД России. Во всех остальных случаях будет проводиться предварительная проверка, в ходе которой банки будут вручную анализировать клиентский профиль получателя средств, уточнять параметры обычно совершаемых им операций. «Поэтому признаков всего шесть, а не 20 или 30: в этом случае на банки бы легла большая финансовая и техническая нагрузка по более тонкой донастройке антифрод-систем», — пояснил Вениамин Каганов.