В РФ с 1 августа установят порядок наследования цифрового рубля

«Предусматривается возможность завещания прав на цифровые рубли, в том числе с помощью завещательных распоряжений», — говорится в карточках, размещенных в Telegram-канале спикера Госдумы.
В первый день августа также вступают в силу нормы, согласно которым граждане смогут онлайн получать данные о выполнении всех запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг и результатах оказания мер социальной поддержки. Со 2 августа вступают в силу меры, которые позволят кредиторам быстрее получить деньги при банкротстве банков. Согласно новым правилам, имущество, не проданное в ходе торгов, смогут использовать «в качестве отступного» для погашения требований кредитора при банкротстве, в список лиц, требования которых можно погасить отступными, включены кредиторы первой очереди.
С 5 августа вступает в силу закон, уточняющий деятельность банков и микрофинансовых организаций по возврату гражданами долгов. «Банки и микрофинансовые организации будут обязаны фиксировать и хранить записи разговоров, касающихся возврата гражданами просроченных задолженностей. Аналогичные обязанности уже есть у коллекторских организаций. Это позволит защитить должников от нарушений, оскорблений и угроз при возврате долгов», — отметил Володин.
Также с 5 августа будут скорректированы правила единой выплаты на детей. Так, если заявление на единую выплату на детей подается по временной прописке или фактическому проживанию, будут проверять, где на самом деле живут заявитель и дети. Отмечается, что это «касается случаев, когда ранее пособие было назначено в другом субъекте, в котором величина прожиточного минимума меньше».
Кроме того, с этого же месяца муниципальные депутаты смогут участвовать в формировании местной администрации, отметил председатель Госдумы. «Это право возможно будет закрепить в уставе муниципального образования», — добавил Володин. В августе также вступят в силу новые меры, совершенствующие контроль в сфере государственного оборонного заказа. Так, расширяются основания «для выдачи антимонопольным органам предупреждений о прекращении действий (бездействия), содержащих признаки нарушения законодательства» в сфере гособоронзаказа, предупреждения смогут выдавать для урегулирования вопросов ценообразования. Еще один закон, вступающий в силу в августе, направлен на ускорение развития магистральных трубопроводов.