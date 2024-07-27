В РФ с 1 августа установят порядок наследования цифрового рубля

В первый день августа также вступают в силу нормы, согласно которым граждане смогут онлайн получать данные о выполнении всех запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг и результатах оказания мер социальной поддержки. Со 2 августа вступают в силу меры, которые позволят кредиторам быстрее получить деньги при банкротстве банков. Согласно новым правилам, имущество, не проданное в ходе торгов, смогут использовать «в качестве отступного» для погашения требований кредитора при банкротстве, в список лиц, требования которых можно погасить отступными, включены кредиторы первой очереди.