Участок с видом на технологии. Госкомпаниям дадут право строиться в ИНТЦ

Белый дом по итогам заседания правительства на прошлой неделе внес в Госдуму подготовленный Минэкономики проект поправок к федеральному закону об инновационных научно-технологических центрах (также их называют технологическими долинами). Документ разрешает госкомпаниям покупать или арендовать земельные участки на территориях ИНТЦ для строительства собственной исследовательской инфраструктуры и разрешает им инвестировать в такие объекты собственные средства.
Это должно облегчить перевод в технологические долины НИОКР-подразделений госкомпаний и дать им возможность включать такие вложения в собственные инвестпрограммы.
Власти, отметим, говорят о намерениях расширить участие госкомпаний в финансировании и коммерциализации технологических исследований с лета 2023 года — и поправки к закону об ИНТЦ создают законодательную «рамку» для этого. В последние десятилетия практическая отдача от государственного финансирования науки мало интересовала власти — однако с введением внешних ограничений, в том числе на поставку в РФ технологий, после начала военной операции на Украине ситуация изменилась и приоритетом стало именно технологическое и коммерческое применение исследований. «Изменения позволят госкорпорациям размещать и развивать свои центры в составе ИНТЦ, пользоваться возможностями экспертной поддержки университетов, более оперативно разрабатывать технологии и внедрять их в свою работу», — поясняет директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономики Владимир Волошин.
Поясним, что на территории ИНТЦ действует особый правовой режим для ускорения коммерциализации научных разработок (см. «Ъ» от 24 марта 2022 года). Участники получают в том числе освобождение от НДС и налога на прибыль организаций на десять лет (льгота утрачивается, если объем выручки превысит 1 млрд руб. в год), а также платят пониженные страховые взносы (14% первые десять лет либо до достижения прибылью порога в 300 млн руб.). В настоящее время в РФ создано 11 технологических долин (располагаются в десяти регионах, охватывают более 30 научно-технологических направлений), из них уже действуют семь — хотя еще в 2020 году таких центров было всего три (см. «Ъ» от 9 июня 2020 года) — и для создания новых правительство требовало наличия интереса к ним «якорных инвесторов» и коммерческих компаний. Теперь к работе в ИНТЦ, по данным Минэкономики, подключились более 340 инновационных компаний.
Еще одна новелла законопроекта — передача права создавать фонды и управляющие компании (УК) ИНТЦ регионам — до сих пор они могли выступать лишь соучредителями УК, в случае если в этой же роли выступают инициаторы организации технодолины (научные организации или вузы) и правительство.
Такая самостоятельность субъектов РФ, отметим, согласуется и с планами Белого дома (см. «Ъ» от 11 июля) по передаче регионам ряда федеральных активов (включая промышленные, создающие спрос на технологии).
Регулирующее технодолины законодательство меняется регулярно, становится все более удобным для государства, вузов и корпораций, отмечает директор центра «Российская кластерная обсерватория» Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Евгений Куценко. Прежде всего это обусловлено тем, что большинство таких территорий находится в «глубоко инвестиционной фазе», поясняет он. Расширение прав компаний с госучастием вполне логично, учитывая де-факто их растущую роль как потенциальных инвесторов в инновационную инфраструктуру в РФ, полагает эксперт. Кроме того, законопроект расширяет границы технодолин и на земли в собственности региональных властей — это позволит сделать режим более гибким, указывает господин Куценко. «Прежде всего эти изменения будут актуальны для ИНТЦ Москвы, который находится в активной фазе строительства и где важно обеспечить синхронное с городом и МГУ участие профильных компаний с госучастием. Однако подобные уточнения рано или поздно сыграют на руку и всей остальной сети ИНТЦ в России», — полагает он.