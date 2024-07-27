Участок с видом на технологии. Госкомпаниям дадут право строиться в ИНТЦ

Поясним, что на территории ИНТЦ действует особый правовой режим для ускорения коммерциализации научных разработок (см. «Ъ» от 24 марта 2022 года). Участники получают в том числе освобождение от НДС и налога на прибыль организаций на десять лет (льгота утрачивается, если объем выручки превысит 1 млрд руб. в год), а также платят пониженные страховые взносы (14% первые десять лет либо до достижения прибылью порога в 300 млн руб.). В настоящее время в РФ создано 11 технологических долин (располагаются в десяти регионах, охватывают более 30 научно-технологических направлений), из них уже действуют семь — хотя еще в 2020 году таких центров было всего три (см. «Ъ» от 9 июня 2020 года) — и для создания новых правительство требовало наличия интереса к ним «якорных инвесторов» и коммерческих компаний. Теперь к работе в ИНТЦ, по данным Минэкономики, подключились более 340 инновационных компаний.