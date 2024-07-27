Топ-5 стран с самым дорогим бензином в 2024 году

Цена на бензин с октановым числом АИ-95 на российских АЗС составляет примерно 60 рублей за литр. Причем, в разных регионах цена может отличаться на несколько рублей за литр как в одну, так и в другую сторону. Между тем, есть страны, где стоимость бензина, аналогичной российской марке, значительно выше. Об этом рассказал Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.
Вот список пяти стран с самой высокой стоимостью бензина АИ-95 в пересчете на рубли за литр на текущий момент в порядке возрастания:
5. Нидерланды — 194,39.
4. Исландия — 202,77.
3. Дания — 203,65.
2. Монако — 204,97.
1. Гонконг — 288,37.
«Основная причина высоких цен на бензин в этих странах — большие налоги на топливо, которыми правительства вышеназванных стран стимулируют население переходить на более “чистые”, с точки зрения экологии виды транспорта — велосипеды и электромобили», — объяснил эксперт.
Особенно в этом смысле «отличается» Гонконг.
Повышенный налог на топливо в этой бывшей британской колонии составляет почти одну пятую часть от общей стоимости бензина на автозаправочных станциях.
Так правительство этой густонаселенной местности пытается контролировать количество автомобилей с бензиновым двигателем внутреннего сгорания, препятствуя их бурному росту, и не допустить транспортного коллапса на дорогах страны.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева