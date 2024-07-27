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Топ-5 стран с самым дорогим бензином в 2024 году

Список стран с самым дорогим бензином в мире на 2024 год. Рассказываем, где самые высокие цены на топливо, какие факторы влияют на их рост и как это отражается на экономике и жизни людей.

Источник: Reuters

Цена на бензин с октановым числом АИ-95 на российских АЗС составляет примерно 60 рублей за литр. Причем, в разных регионах цена может отличаться на несколько рублей за литр как в одну, так и в другую сторону. Между тем, есть страны, где стоимость бензина, аналогичной российской марке, значительно выше. Об этом рассказал Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.

Вот список пяти стран с самой высокой стоимостью бензина АИ-95 в пересчете на рубли за литр на текущий момент в порядке возрастания:

5. Нидерланды — 194,39.

4. Исландия — 202,77.

3. Дания — 203,65.

2. Монако — 204,97.

1. Гонконг — 288,37.

«Основная причина высоких цен на бензин в этих странах — большие налоги на топливо, которыми правительства вышеназванных стран стимулируют население переходить на более “чистые”, с точки зрения экологии виды транспорта — велосипеды и электромобили», — объяснил эксперт.

Особенно в этом смысле «отличается» Гонконг.

Повышенный налог на топливо в этой бывшей британской колонии составляет почти одну пятую часть от общей стоимости бензина на автозаправочных станциях.

Так правительство этой густонаселенной местности пытается контролировать количество автомобилей с бензиновым двигателем внутреннего сгорания, препятствуя их бурному росту, и не допустить транспортного коллапса на дорогах страны.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева