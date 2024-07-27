Топ-5 стран с самым дорогим бензином в 2024 году

Цена на бензин с октановым числом АИ-95 на российских АЗС составляет примерно 60 рублей за литр. Причем, в разных регионах цена может отличаться на несколько рублей за литр как в одну, так и в другую сторону. Между тем, есть страны, где стоимость бензина, аналогичной российской марке, значительно выше. Об этом рассказал Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.